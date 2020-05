Deutsche Bank-Aktie // Augenreiben beim Blick auf den Chart

Sie will doch nicht? Es schwingt doch derzeit immer eine gehörige Portion Skepsis beim Blick auf den Chart der Deutschen Bank-Aktie mit. Das Anleger-Auge sieht sowohl die Kurssteigerungen – allein es fehlt der Glaube. Zu oft hat das Papier in den vergangenen Jahren enttäuscht.

Und diesmal? Wird das ein dauerhafter Anstieg, auf zehn oder gar 20 Euro? Vorstand Christian Sewing zeigt sich auf einer Konferenz in New York – natürlich schon von Berufs wegen – sehr optimistisch.

In der Präsentation Execution & Franchise heißt es: Die Strategie des Hauses sei gut auf das aktuelle Marktumfeld ausgerichtet. Der Fortschritt bei der Umsetzung der Strategie übertreffe die internen Erwartungen und durch eine solide Kapitalbasis, der vorhandenen Liquidität und des konservativen Risikoniveaus sei die Deutsche Bank gut positioniert aufkommenden Stress zu „absorbieren“.

Der Börse gefällt das. Die Deutsche Bank-Aktie steigt deutlich über die 200-Tage-Durchschnittslinie, was ein schönes Long-Signal ist. Die Dynamik dabei ist auch erstaunlich. Scheint so, dass die Aktie nach oben will.

Die nächsten Hürden sind das Tief von 2016 bei 8,80 Euro und das Februar-Hoch bei 10,40 Euro. Bei 9,20 Euro ist auch noch eine Kurslücke (Gap) offen geblieben, die sicherlich noch geschlossen werden will. Für Momentum-Trader ist die Deutsche Bank-Aktie zurzeit sehr verführerisch.

