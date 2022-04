FlatexDegiro-Aktie // Rekordquartal

Die Börse feiert ein schönes erstes Quartal für den Online-Broker FlatexDegiro mit einem Kursanstieg von zeitweise rund sechs Prozent. FlatexDegiro hat das beste Quartal seiner Unternehmensgeschichte abgeliefert; das schwer zu vergleichende erste Quartal 2021 einmal ausgenommen. Chapeau, angesichts der schwierigen Zeiten mit einer auslaufenden Pandemie, einem Krieg in Osteuropa und einer sehr hohen Inflation. Alles Faktoren, die nicht gerade zum langfristigen Investieren animieren, aber, immerhin, kurzfristig doch die Volatilität und die Handelsaktivitäten (tatsächlich wurde mehr gekauft als verkauft) steigern.

Dem Online-Broker ist es wie in keinem anderen Quartal gelungen mehr Kundenaccounts hinzuzugewinnen (plus 185.000 auf insgesamt nun 2,21 Millionen Kundenkonten), mehr Transaktionen abzuwickeln (22 Millionen) und einen höheren Umsatz zu erzielen (plus 14 Prozent auf 118 Millionen Euro).

Neben einem guten Wachstum kann der Online-Broker auch seine Profitabilität behaupten. Mit einem bereinigten operativen Ergebnis (adjustiertes Ebitda) von gut 54 Millionen Euro und einer Ebitda-Marge von 46 Prozent erreicht FlatexDegiro die mit Abstand höchste Profitabilität seit der Degiro-Übernahme – und das trotz gestiegener Marketing-Investionen (18,4 Millionen Euro) zur Verbesserung der Markenbekanntheit jenseits der Trader-Szene.

Charttechnisch befindet sich die FlatexDegiro-Aktie allerdings nach wie vor in einer Konsolidierungsphase, die nun schon bald ein Jahr andauert und somit schon recht reif ist (siehe auch Tageschart unten). Gerade findet ein Stabilisierungsversuch im Bereich zwischen 15 und 16 Euro statt, der durchaus die Chance hat zu gelingen. Ein deutliches Long-Signal wäre die Überwindung des Abwärtstrends bei aktuell 17,50 Euro und der 200-Tage-Linie bei derzeit 19,60 Euro.

Angesichts der Wachstumsraten und der sehr guten Profitabilität bleibt die FlatexDegiro-Aktie ein aussichtsreiches Investment.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Doppelboden?

Chartquelle: Guidants.com

