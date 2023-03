Salzgitter-Aktie // Überraschender Optimismus

Die im ersten Halbjahr massiv gestiegenen Stahlpreise sorgten bei Salzgitter im Jahr 2022 für gute Absätze und sprudelnde Gewinne. So erreichte der Konzern trotz des schwierigen Umfelds mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine einen Umsatzrekord und das zweitbeste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Anleger sollen am Erfolg mit einer von 0,75 Euro auf 1,00 Euro erhöhten Dividende teilhaben. Die Salzgitter Aktie (620200) freut aber auch ein relativ zuversichtlicher Ausblick auf 2023.

In 2022 lag der Umsatz des Konzerns bei 12,6 Milliarden Euro, was einem Plus von 28,6 Prozent entspricht. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) kam es gar zu einem Sprung um 76,5 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Erfreulich: Nachdem sich das Geschäft im zweiten Halbjahr etwas beruhigte und die Stahlpreise deutlich zurückkamen, verspürt das Management im laufenden ersten Quartal eine sich belebende Nachfrage.

Unter dem Vorbehalt keiner weiteren geopolitischen Eskalation stellt der Vorstand daher für das Gesamtjahr einen Umsatz von 13 Milliarden Euro in Aussicht, was in etwa ei er weiteren Steigerung um mehr als drei Prozent entspräche. Das Ebitda soll dabei zwischen 750 und 850 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Dies wäre zwar ein kräftiger Rückgang gegenüber dem Ausnahmejahr 2022, aber noch immer mehr, als die Analysten bislang Salzgitter zugetraut hatten.

Daher zog die Salzgitter-Aktie (620200) im heutigen Handel kräftig an. Allerdings hatte der Titel in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert, er war von Kursen jenseits der 40-Euro-Marke bis in den Bereich um 30 Euro zurückgefallen. Somit ist das heutige Plus auf ein Niveau um 33,50 Euro bislang nur eine technische Gegenbewegung.

Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von vier und auf die Dividenden-Rendite von 3,3 Prozent sehen wir die konjunkturellen Risiken mehr als ausreichend eingepreist. Daher können Langfristanleger an schwachen Tagen durchaus Positionen aufbauen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SQ4ES3) mit Cap bei 30 Euro und Laufzeit bis zum 22. September 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 30 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 30 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 10,9 Prozent (22,4 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 30er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 27,05 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Salzgitter-Aktie (Tageschart): Korrektur scheint zunächst beendet

Bildquelle: Salzgitter, Chartquelle: stock3.com

Salzgitter-Aktie // Überraschender Optimismus was last modified: Von