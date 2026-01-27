GEA-Aktie // Das macht Hoffnung

Es gibt sie also doch noch, die deutschen Unternehmen, die positiv überraschen. Dazu gehört die GEA Group. Denn die bereits vermeldeten Vorab-Zahlen des Maschinenbauers für das Geschäftsjahr 2025 lagen über den Markterwartungen. Und auch die Ziele für das nun laufende Jahr 2026 deuten auf weiteres Wachstum hin. Kein Wunder, dass die GEA-Aktie (660200) positiv reagiert.

Mit einem organischen Umsatzwachstum von 3,7 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro erreichte der Maschinenbau-Konzern das obere Ende der eigenen Zielwerte. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) ging es um 8,4 Prozent auf 907 Millionen Euro nach oben. Die entsprechende Marge vor Restrukturierungsaufwand erreichte damit 16,5 Prozent. Auch dies liegt oberhalb der eigenen Erwartungen und auch über dem Vorjahreswert von 15,4 Prozent.

Für das nun laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management um CEO Stefan Klebert ein organisches Umsatzplus von mehr als fünf Prozent bei einer weiteren Verbesserung der Ebitda-Marge. Der Hauptgrund für die positive Erwartungshaltung ist ein erneut stark gestiegener Auftragseingang, der im vierten Quartal bei 1,83 Milliarden Euro lag und damit die Analysten-Erwartungen sogar erheblich übertraf.

Die am gestrigen Montagabend vorgelegten Daten sorgten für eine Kursverbesserung. Nachdem der Wert zuletzt um die 60-Euro-Marke gependelt hat, bewegt sich der Titel nun im Bereich um 63 Euro. Wir halten es daher für möglich, dass die GEA-Aktie nun bis zum All-Time-High bei 66,80 Euro durchmarschiert. Spätestens im Bereich von 70 Euro dürfte die Luft dann aber dünner werden, denn mit einem 2026er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 ist der Wert auch jetzt schon kein Schnäppchen mehr.

Gute Chancen auf eine Rückzahlung zum Maximalwert von 60 Euro sehen wir beim im Juni 2025 [HIER klicken] vorgestellten Discount-Zertifikat (SX6RQ1), dessen Bewertungstag am 22. März 2026 ansteht. Allerdings beträgt die nun erzielbare Maximalrendite lediglich 1,6 Prozent oder 9,7 Prozent p. a., weshalb Neuengagement aktuell keinen Sinn mehr machen.

Besser ins Bild passt ein Discount-Zertifikat (FT4UDJ) mit Bewertungstag am 18. Dezember 2026 und identischen Cap bei 60 Euro. Es bringt aktuell eine Maximalrendite von 7,1 Prozent oder 7,8 Prozent p. a., wenn der Basiswert über dem Cap-Level durchs Ziel geht. Gelingt dies nicht, dann tilgt der Emittent durch Lieferung der Aktie. Der Einstandskurs für den Anleger liegt dann bei 56,01 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Preis entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment erreicht hier derzeit 10,6 Prozent.

GEA-Aktie (Tageschart): auf dem Weg zum Hoch

Bildquelle der GEA Group; Bildquelle: stock3.com