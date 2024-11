Easymotion Tec-Anleihe // Fitness für die Börse

Bis zu 24 Millionen Euro will die Lichtensteiner Easymotion Tec AG mit einer neuen Anleihe einsammeln und damit vor allem die internationale Expansion forcieren. Im Fokus der Gesellschaft steht der Gesundheits- und Fitnessmarkt, der sich in den vergangenen Jahren einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und dem auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum zugetraut wird. Daher kann sich auch der Bond mit fünfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 8,5 Prozent für Anleger lohnen.

Zu den Details: Easymotion Tec will als Spezialist für die Produktion und den Vertrieb von digitalen Gesundheits- und Fitnessgeräten unter den Marken Milon, Easymotion Skin und Five in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Bei der Finanzierung soll die neue Anleihe (A3L3V2) helfen, die voraussichtlich noch bis zum 9. Dezember (14.00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Deutschen Börse gezeichnet werden kann.

Die kleinste Stückelung des ersten Bonds der Gesellschaft beträgt nominal 1.000 Euro, sodass auch Kleinanleger mit dem Papier angesprochen werden können. Nach dem Ende der Zeichnungsmöglichkeit über Direct Place kann das Papier aber weiter direkt über die Gesellschaft [HIER] erworben werden. Denn das tatsächliche Ende der Zeichnungsfrist ist erst am 19. November 2025 um 14.00 Uhr.

Es ist aber auch ein Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Er soll am 13. Dezember 2024 starten.

Die Verwaltung hat klare Vorstellungen wohin das frische Geld fließen soll. So plant das Management 80 Prozent des Nettoemissionserlöses für das internationale Wachstum zu verwenden. 15 Prozent sollen den Bereich Forschung und Entwicklung dienen, der damit neue Produkte zur Marktreife führen soll. Die restlichen fünf Prozent sind für allgemeine betriebliche Zwecke vorgesehen.

Bislang entwickelt, produziert und verkauft Easymotion Tec mit ihren Tochtergesellschaften hochentwickelten Trainingssysteme unter Einsatz von Elektromyostimulation oder Elektromuskelstimulation (EMS) sowie von digitalen High Tech-Fitnessgeräten und hochwertigen Faszien- und Beweglichkeitsgeräten. Abnehmer sind unter anderem Fitnessstudios und Gesundheitseinrichtungen rund um die Welt, also beispielsweise Rehakliniken und Gesundheitszentren.

In diesen Märkten will die Gesellschaft in den kommenden Jahren kontinuierliche Umsatzsteigerung erzielen, bei zunehmender Internationalisierung und verstärkter Digitalisierung. Exakte Planzahlen dürften leider erst nach der Anleihebegebung folgen, wir gehen jedoch davon aus, dass Easymotion Tec im laufenden Jahr rund 25 Millionen Euro an Umsatz generieren wird. Dabei verfügt die Gesellschaft über gute und bekannte Marken in einem wachstumsstarken Segment. Daher kann die neue Anleihe eine Beimischung für ein Bond-Portfolio sein.

Bildquelle: Easymotion Tec