Fielmann-Aktie // Die Dynamik fehlt

Bereits im Januar [ HI ER klicken ] und im April [ HIE R klicken ] hatten wir bei der Fielmann-Aktien (577220) auf den Seitwärtstrend zwischen 58 und 70 Euro hingewiesen. Im Januar und Februar versuchte der Titel aus dieser Range letztmals nach oben auszubrechen. Mit einem Top bei 72 Euro gelang dies aber nicht nachhaltig. Daher kam der Wert schnell zurück in den Korridor. Daran ändern auch die am heutigen Donnerstag vorgelegten Daten für das zweite Quartal nichts. Sie bestätigten nur die bereits veröffentlichten vorl. Zahlen. Der Kurs steigt aber trotzdem, da die Prognose leicht nach oben genommen wird.

Der Umsatz kletterte von April bis Juni um 60 Prozent auf 407,7 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern lag mit 54,2 Millionen Euro sogar 173 Prozent über Vorjahr. Allerdings hatte das Q2 des Vorjahres besonders unter den Corona-Beschränkungen zu leiden, weshalb die hohen Zuwachsraten keine Überraschung sind. Geholfen haben dabei – neben der Normalisierung im Umgang mit der Pandemie – auch Zukäufe.

Für die Kursgewinne am heutigen Donnerstag ist aber vor allem der erhöhte Ausblick verantwortlich. So soll der Gewinn vor Steuern von 175,5 Millionen in 2020 nun auf mehr als 200 Millionen Euro steigen. Damit wird der Optiker etwas optimistischer gegenüber der Aussage vom Juli: Damals kündigte Fielmann einen Gewinn vor Steuern von rund 200 Millionen Euro an.

Mit den Kursgewinnen ändert sich an der charttechnischen Situation jedoch wenig. Sie verhindern lediglich eine Gefährdung der unteren Begrenzungslinie. An unserer langfristig positiven Einschätzung für die Fielmann-Aktie ändert dich ebenfalls nichts: Dank der Dividenden-Rendite von 2,7 Prozent können Anleger an schwachen Tagen oder mit limitierten Orders zugreifen.

Wer kurzfristiger denkt, der wirft einen Blick auf ein Bonus-Zertifikat mit Cap (KE2SG7). Es bringt 4,5 Prozent (14,2 Prozent p. a.), wenn die Aktie bis zum 16. Dezember 2021 über 57,50 Euro (Abstand 12 Prozent) verweilt. Gelingt dies nicht, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung.

Fielmann-Aktie (Tageschart): breiter Seitwärtskorridor

Bildquelle: Fielmann

