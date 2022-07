Aifinyo-Aktie // Gelingt der Doppelboden?

25. Juli 2022 • 206

Bechtle knüpfte im zweiten Quartal an die gute Entwicklung der ersten drei Monate an, wie vorab veröffentlichte Zahlen klar aufzeigen. So stieg der Umsatz um rund 13 Prozent auf ca. 1,4...

Anlagevisionen, Feature, Zertifikate_Produkte Mehr