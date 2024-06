The Platform Group-Anleihe // Frisches Geld für mehr Zukäufe

Üppige acht bis neun Prozent Zinsen pro Jahr (Festlegung nach dem Ende der Zeichnungsfrist) bietet eine neue Unternehmensanleihe (A383EW) der in Deutschland börsennotierten The Platform Group (TPG; Aktien-WKN: A2QEFA) für Zeichner. Der Bond hat eine Laufzeit von vier Jahren bis Juni 2028 und ein Zielvolumen von 25,0 Millionen Euro. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, jeweils im Januar und im Juli. Gestückelt ist das Papier in Schuldverschreibungen à 1.000 Euro, so dass auch Privatanleger mit begrenztem Budget investieren können.

Voraussichtlich bis zum 3. Juli 2024 ist die Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Deutschen Börse möglich, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung der Frist. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) vorgesehen. Zusätzlich soll der Bond innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse handelbar sein, auch, weil das Papier als Nordic Bond auf skandinavischem Recht basiert.

Die TPG ist ein Softwareunternehmen, welches über eigene Plattformlösungen in zahlreichen Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Abnehmer. Bei den Branchen werden der Möbel- und Maschinenhandel, die Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode hervorgehoben. Hervorgegangen ist das Unternehmen in seiner heutigen Form durch die Übernahme der Fashionette AG. Die Transaktion erfolgte damals via Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die im November 2023 umgesetzt worden war. Heute verfügt die Gruppe über 16 Standorte.

Seit dem Jahr 2020 hat das TPG-Team um CEO Dominik Benner über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen, zuletzt die Mehrheit an der Pflanzenplattform Aplanta . Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441,0 Millionen Euro bei einem operativen Ergebnis (ber. Ebitda) von 22,6 Millionen Euro erzielt. Anleger honorieren die positive Performance der Düsseldorfer: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die TPG-Aktie auf aktuell 8,40 Euro rund verdoppelt.

Damit das Wachstum weitergehen kann, sammeln Benner & Co nun frisches Geld für weitere Zukäufe an. Im Hintergrundgespräch mit Plusvisionen erklärt Benner dazu, dass es bereits viele spannende Akquise-Ziele gibt und der Sprung in weitere lukrative Branchen geplant ist.

„Bisher konnten Anleger über die Aktie an unserer Erfolgsgeschichte teilhaben. Jetzt kommt unsere erste Unternehmensanleihe dazu, die klassischen Fremdkapitalgebern einen Zugang zu unserer Gesellschaft ermöglicht.“ Dominik Benner, CEO von The Platform Group

Aktuell sieht Benners Planung für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von mindestens 550 Millionen Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen sieben und zehn Prozent vor. Allerdings sind in diesen Zahlen noch keine weiteren Akquisitionen eingerechnet. Bleibt das Expansionstempo so hoch, winken nach Einschätzung von Plusvisionen entsprechende Prognoseerhöhungen in den kommenden Quartalen.

Fazit: Mit dem neuen TPG-Bond können sich Anleger eine attraktive Verzinsung sichern. Sie setzen allerdings auf ein junges Unternehmen, welches auch Rückschläge erleiden kann. Mit Blick auf die breite Aufstellung über viele Branchen und das erfahrene Management stufen wir das Risiko aber als kalkulierbar ein, weshalb Freunde festverzinslicher Anlagen den neuen Bond beimischen können. Und auch die TPG-Aktie ist einen Blick wert, das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 14,00 Euro steht für ein Kurspotenzial von rund 60 Prozent.

TPG-Aktie (Tageschart): kräftige Kurserholung

Bildquelle: The Platform Group; Chartquelle: stock3.com