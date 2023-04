Hawesko-Aktie // Großer Dividenden-Schluck

Hawesko hat seine vorläufigen Zahlen für 2022 inzwischen betätigt und von einem ordentlichen Start ins neue Geschäftsjahr berichtet. Auch einen Ausblick auf das Gesamtjahr blieb der Vorstand nicht schuldig. Daher sind die Rahmendaten für den Wein- und Sekthändler ebenso bekannt, wie der Dividenden-Vorschlag von 1,90 Euro pro Aktie. Doch nicht nur die aktuelle Dividenden-Rendite von rund 4,5 Prozent macht den Hawesko-Titel (604270) interessant.

Schon im Februar hatten wir über die Vorabzahlen von Hawesko berichtet und den Titel an schwachen Tagen als durchaus kaufenswert eingestuft [ HIER klicken ]. Damals bewegte sich der Kurs im Bereich um 44 Euro, heute sind es rund zwei Euro weniger. Dabei hat der Wein- und Sekthändler inzwischen Vorabdaten für das erste Quartal gemeldet, die sich sehen lassen können.

Beim Umsatz ging es um 2,3 Prozent auf rund 153 Millionen Euro weiter nach oben, wobei die Segmente B2B und Retail leicht wuchsen, während das E-Commerce-Segment mit Umsatzrückgängen nach der Corona-Sonderkonjunktur zu kämpfen hat. Beim Betriebsergebnis (Ebit) kam es allerdings zu einem recht deutlichen Rückgang von 7,3 Millionen auf rund 5,5 Millionen Euro.

Dies war allerdings erwartet worden, da ein starker E-Commerce höhere Margen möglich macht und die Kosten rund um Personal, Energie und Versand kräftig gestiegen sind. Allerdings erwartet der Vorstand im Jahresverlauf, dass wieder eine höhere Profitabilität erreicht wird. Trotz des pessimistischen Konsumklimas und einer weiterhin hohen Inflation rechnet das Management aktuell für das Gesamtjahr mit einer Umsatzveränderung von plus zwei bis minus drei Prozent und einem Ebit von 37 bis 42 Millionen Euro.

Extrem spannend ist aber die Dividende. Denn nach der Hauptversammlung am 12. Juni kommen 1,90 Euro zur Auszahlung, da die Aktionäre dem Vorstandsvorschlag sicherlich zustimmen. Mit Blick auf die stabilen Prognosen für 2023 dürfte aber auch in 2024 (für 2023) eine Dividende in ähnlicher Höhe winken, die dann im Juni 2024 bezahlt wird. Somit können Anleger, die jetzt einstiegen, binnen 14 Monaten zweimal eine Dividende erhalten, die in Summe eine Rendite von knapp neun Prozent verspricht.

Leider bieten die Emittenten von Zertifikaten derzeit keine Papiere auf diesen Basiswert an. Speziell Bonus-Zertifikate wären bei der vorhandenen Dividenden-Rendite ein spannendes Produkt: Doch dafür sind die Handelsumsätze in der Aktie wohl zu niedrig.



Hawesko-Aktie (Tageschart): enge Schwankungsbreite

Bildquelle: Hawesko; Chartquelle: stock3.com

Hawesko-Aktie // Großer Dividenden-Schluck was last modified: Von