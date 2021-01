GK Software-Aktie // Cloudgeschäfte in ungeahnten Höhen

Die Aktie von GK Software hat derzeit einen hervorragenden Lauf: Notierte sie im März 2020 noch bei 35 Euro sind es nun rund 110 Euro. Gestützt wird diese Entwicklung durch ein erfolgreiches viertes Quartal, in dem mehrere Neukunden und Verträge mit bedeutenden Bestandskunden abgeschlossen wurden.

Unter den Neukunden ist dabei erstmalig ein französisches Unternehmen, das zu den 50 größten Händlern weltweit gehört. Darüber hinaus haben sich zwei weitere Retailer für den vollständigen Weg in die Cloud entschieden und werden cloud4retail als Software-as-a-Service (SaaS, Abomodell) einsetzen.

Damit konnte GK Software im Geschäftsjahr 2020 trotz der eingeschränkten Vertriebsmöglichkeiten für die Kernlösungen insgesamt zehn neue Kunden auf vier Kontinenten gewinnen. Sehr erfolgreich verlief auch die Kundengewinnung im Bereich Deutsche Fiskal.

Insgesamt konnten Cloud-Verträge mit einem Mindestauftragsvolumen von über 48 Millionen Euro abgeschlossen werden, die als SaaS-Angebot in den meisten Fällen eine Laufzeit von zwischen drei und zehn Jahren haben. Im klassischen Lizenzgeschäft konnten trotz der Einschränkungen durch Corona, Umsätze in Höhe von rund sieben Millionen Euro erzielt werden.

Angesichts der Ergebnisse des vierten Quartals erwartet der Vorstand, dass die Prognose der Gesellschaft für das Gesamtjahr erfüllt wird und eine leichte Ausdehnung der Umsätze mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität einhergehen wird.

GK Software bleibt mit seiner Kassen-Software ein sehr spannendes Investment, auch wenn die Aktie bereits gut gelaufen ist und kurzfristig Kursrückschläge drohen. Die Digitalisierung schreitet auch im Einzelhandel voran und die Fiskalisierung ist ein kurzfristiges Konjunkturprogramm für GK Software. Die Tankstellen-Software des Unternehmens – Tankstellen werden immer mehr zu Shops und Systemgastronomen – könnte ein Wachstumstreiber werden.

Einmal ausgezeichnet ist gut. Dreizehnmal ist Qualität. Jetzt die Vermögensverwaltung der MERKUR PRIVATBANK testen und zusätzlich 1,50 % Zinsen p. a. sichern. Jetzt hier sichern.

GK Software-Aktie (Tageschart): alte Hochs in Reichweite



Bildquelle: ElasticComputeFarm / Pixabay

GK Software-Aktie // Cloudgeschäfte in ungeahnten Höhen was last modified: by