Securize IT Solutions-Aktie // Frisches Leben eingehaucht

Eine deutliche Geschäftsausweitung steht bei der Securize IT Solutions an, die – zuletzt wenig beachtet – im Freiverkehr der Münchener Börse gehandelt wird. Bestand die Gesellschaft bislang hauptsächlich aus der 100-Prozent-Tochter Diso (Umsatz rund neun Millionen Euro), die vorwiegend in der Schweiz Cloud-Dienstleistungen anbietet, ist nun ein großer Zukauf geplant. Denn mit dem Ettlinger Server- und Storagespezialisten RNT Rausch kommt ein Unternehmen ins Portfolio, welches seit Jahren kontinuierlich profitabel wächst und rund 24 Millionen Euro im laufenden Jahr umsetzen wird.

Großaktionär Pyramid [siehe Vorstandsinterview HIER ] begrüßt den Deal und unterstützt das Tempo bei der Umsetzung, wie uns Securize-Vorstandschef Christian Damjakob im Hintergrundgespräch bestätigte. Der Kaufpreis von insgesamt rund 15 Millionen Euro wird hauptsächlich über die laufende Bar- und eine nachfolgende Sachkapitalerhöhung bezahlt. Beim derzeitigen Stand harter Commitments für die Barkapitalerhöhung kann das Closing der RNT-Transaktion als gesichert gelten.

Dies wird dazu führen, dass die bisherigen RNT Rausch-Eigner Sebastian Nölting und Manfred Schwarztrauber nach Abschluss der Transaktion zusammen rund 34 Prozent der Securize Aktien halten. Sie vereinbarten eine Lock-up-Frist für die Aktien von 15 Monaten, haben ihr Engagement aber längerfristig ausgerichtet. So wird Damjakob im Vorstand dann auch auf dem Chefsessel für Nölting Platz machen, der mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausgestattet ist. Damjakob wird im Vorstand bleiben und den Posten des Finanzchefs (CFO) übernehmen. Schwarztrauber wiederum wird in den Aufsichtsrat einziehen, der von Pyramid-Vorstand Andreas Empl geführt wird.

Beachtenswert ist, dass für die Sachkapitalerhöhung rund 3,5 Millionen neue Securize-Aktien ausgegeben werden, die mit 2,00 Euro bewertet werden, obwohl der Securize-Kurs (A2TSS5) aktuell nur bei rund 1,35 Euro liegt. Dies zeigt, dass die RNT Rausch-Alteigentümer Potenzial für die neu aufgestellte Gesellschaft am Kapitalmarkt sehen. Damjakob erklärt uns dazu, dass der Kauf von RNT Rausch die Wunschlösung war, der auch ein starker Partner für Diso sein dürfte.

Ein Blick auf die Kundenliste von RNT Rausch zeigt die Perspektiven des Server- und Storagespezialisten. So zählt die United Internet-Tochter Ionos seit Jahren zu den wichtigsten Partnern, die von der Digitalisierung massiv profitieren und damit auch zukünftig bei Securize für Wachstum sorgen sollten. Aber auch Spezialaufträge, wie die IT-technische Ausstattung und Integration der Video Assistant Referee-Technologie (VAR) und der Torlinientechnik der Bundesliga, wurden kürzlich von RNT Rausch erfolgreich durchgeführt.

Damjakob erklärt dazu, dass die enorme Schnelligkeit und das hohe Kostenbewusstsein extrem wichtige Punkte für den Erfolg sind, der – dank des erfahrenen Führungsteams – auch in den kommenden Jahren ein Wachstum von 15 Prozent bei guter Profitabilität möglich machen sollte. Zusätzliches Potenzial erkennen wir zudem über mögliche Zukäufe, die, so Damjakob, nach Abschluss der laufenden Transaktion in den kommenden Jahren auf der Agenda stehen. Schon vorher dürfte es aber mit Großaktionär Pyramid Synergien geben, die beispielsweise im Einkauf technischer Bauteile sehr schnell gehoben werden dürften.

SMC Research erkennt in der Erst-Studie gute Kurschancen: Das Urteil der Experten lautet Speculative Buy mit Kursziel bei 2,40 Euro. Mit einem von SMC auf 0,14 Euro geschätzten Gewinn für 2023 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell bei im Branchenvergleich sehr günstigen zehn. Die Aktie der Securize IT Solutions könnte sich daher – mit Blick auf die Wachstums- und Ertragsstärke – durchaus zu einem Highflyer entwickeln, da die Neubewertung der Gesellschaft erst am Anfang steht. Risikofreudige Anleger können sich also ein paar Stücke ins Depot legen, die aber nur via Limitorder gekauft werden sollten.

Securize IT Solutions-Aktie (Tageschart): wachgeküsst

