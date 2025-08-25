Grenke-Aktie // Umkehr in mühsamen Zeiten

Der Ifo-Geschäftsklimaindex bewegt sich in Minischritten aufwärts. Im Juni wurden 88,4 nach 87,5 im Mai erreicht. Hauptgrund dafür dürften die gewaltigen Schuldenpakete der (neuen) Regierung sein. Gleichzeitig dämpfen die US–Zölle die Stimmung. Vor diesem Hintergrund hat Grenke, ein Finanzierungspartner von kleinen und mittleren Unternehmen Mitte August seine Halbjahreszahlen präsentiert. Diese fielen durchaus zwiespältig aus. Gleichwohl scheint sich die Grenke-Aktie weiter zu stabilisieren. Wie es weitergeht.

Im ersten Halbjahr 2025 sackte das Konzernergebnis von 45,0 auf 26,2 Millionen Euro im Jahresvergleich ab. Der Rückgang resultiere aus erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge, heißt es von Grenke.

Positiv: Die Schadenquote sank von 1,9 Prozent im ersten Quartal auf 1,7 Prozent im zweiten Quartal, womit der Durchschnitt im ersten Halbjahr bei 1,7 Prozent lag. Das stellt allerdings einen deutlichen Anstieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 dar, als 1,1 Prozent erreicht wurden.

Vermögensverwaltung testen +3,25 % Zinsen p. a. für 3 oder 6 Monate

Jetzt testen

Die Zinserträge nahmen im zweiten Quartal um 24,7 auf 165,0 Millionen Euro zu (Q2 2024: 140,3 Millionen Euro). Im gleichen Zeitraum wuchs der Zinsaufwand zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts um 14,1 auf 64,0 MillionenEuro. Damit kletterte das Zinsergebnis um 11,6 Prozent auf 100,9 Millionen Euro (Q2 2024: 90,4 Millionen Euro).

Infolge des Plus der Zinserträge sowie der Ergebnisse aus dem Servicegeschäft und der Verwertung konnten die operativen Erträge um 17,0 auf 162,8 Millionen Euro zulegen. Dies führte letztlich zu einer verbesserten Cost-Income-Ratio von 56,1 Prozent (Q2 2024: 56,3 Prozent), die damit im Zielbereich von unter 60 Prozent für das Geschäftsjahr 2025 liegt.

Grenke sieht sich im Plan und mit der Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal sei eine Trendumkehr eingeleitet. Das Jahresziel mit einem Leasinggeschäft zwischen 3,2 und 3,4 Milliarden Euro (2024: 3,1 Milliarden Euro) und einem Konzernergebnis von 71 bis 81 Millionen Euro (2024: 70,2 Millionen Euro).

Derzeit kommt Grenke auf eine Marktkapitalisierung von 795 Millionen Euro. Bei einem geschätzten mittleren Konzernergebnis von 76 Millionen Euro würde sich somit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,5 errechnen, was nicht üppig ist und ein Hinweis darauf ist, dass die Börse bereits einige Risiken diskontiert hat.

Charttechnisch besteht derzeit die Chance auf eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe auch Tageschart unten). Zuversichtlich stimmt, dass die 200-Tage-Linie überschritten wurde. Die nächste Hürde ist nun die Widerstandszone im Bereich von 19 Euro. Insbesondere bei Kursen darüber hellt sich die Situation bei der Grenke-Aktie weiter auf.

Grenke-Aktie (Tageschart): Umkehrformation

Bildquelle: Grenke; Chartquelle: stock3.com