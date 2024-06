Covestro-Aktie // Die Übernahme rückt näher

Gut Ding will Weile haben. Denn schon im September 2023 hatten wir über die Marktgerüchte einer möglichen Übernahme von Covestro (606214) durch Abu Dhabi National Oil (Adnoc) berichtet, nachdem der Covestro-Vorstand damals über den Einstieg in Gespräche berichtet hatte. Nun scheint der Deal endlich näher zu rücken.

Covestro-Chef Markus Steilemann hatte lange alle Kommentare zu dem Thema Übernahme / Einstieg von Adnoc vermieden. Nachdem er dann im September erklärte, dass es bald ergebnisoffene Gespräche mit dem Investor geben wird [Plusvisionen berichtete, HIER klicken], wurde es aber wieder ruhig um das Thema. So bröckelte die Aktie vom damaligen Niveau um 53 Euro etwas ab.

An diesem Montag, also rund neun Monate später, gab es endlich wieder Neuigkeiten. Steilemann sprach von guten Fortschritten, die nun in konkrete Transaktionsverhandlungen münden werden. Während allerdings im Vorjahr noch ein Preis um 60 Euro (entsprechend 11,6 Milliarden Euro) herumgereicht wurde, sollen es nun gar 62 Euro pro Aktie, also 11,7 Milliarden Euro gehen.

Allerdings gibt es noch immer gewisse Zweifler unter den Marktteilnehmern, ob der Deal tatsächlich klappt. Denn Covestro will wohl noch einige Euro mehr herauskitzeln, während aus der Adnoc-Richtung diese 62 Euro als finales Angebot angesehen werden. Daher kann der Deal tatsächlich noch scheitern, obwohl dem möglichen Käufer inzwischen ein tiefer Einblick in die Covestro-Bücher gewährt wurde.

Für einen Aktienkauf scheint daher das Risiko auf dem aktuellen Niveau – auch mit Blick auf die konjunkturellen Risiken der eigentlich sehr zyklischen Covestro-Aktie zu hoch.

Daher raten wir Anlegern, die unserer Empfehlung vom September 2023 [ HIER klicken ] folgten und einen Discounter (VU8WHN) mit Cap am Geld bei 54 Euro kauften, nun die zwischenzeitlich bezogenen Aktien zu verkaufen. Denn zum Laufzeitende lag der Aktienkurs unter dem Cap-Niveau, womit Anlegern entsprechende Covestro-Aktien mit einem Einstandskurs von 49,88 Euro ins eigene Depot gebucht wurden.

Auch jetzt scheint aber wieder der Kauf eines Discount-Zertifikats sinnvoll, da die Übernahmespekulation noch geraume Zeit im Markt bleiben wird und der Titel daher nach unten gut abgesichert ist. Unser Favorit ist ein Discounter (UM29FX) mit Cap bei 52 Euro und Beobachtungstag am 20. Dezember 2024. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 52er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 48,60 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Geht die Aktie über dem Cap über die Ziellinie, erzielt der Anleger aktuell eine Maximalrendite von sieben Prozent (13,9 Prozent p.a.), da er dann 52 Euro in Cash ausbezahlt bekommt.

Covestro-Aktie (Tageschart): Kurs-Comeback

