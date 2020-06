Cliq Digital-Aktie // Plötzlich Dividenden-Wert

Es ist schon eine gewisse Überraschung, dass Cliq Digital plötzlich zum Dividenden-Wert wird. „Zur Anerkennung der treuen Aktionäre“, so das Unternehmen, einigten sich Vorstand und Aufsichtsrat zusätzlich darauf, der ordentlichen Hauptversammlung 2020 die Ausschüttung einer Sonderdividende vorzuschlagen.

„Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, unsere Aktionäre nach mehr als zehn Jahren mit einer Dividende am Unternehmenserfolg beteiligen zu können“, sagt Vorstandsmitglied Ben Bos.

Damit beläuft sich der Gesamtbetrag des Dividenden-Vorschlags, bestehend aus der Basis-Dividende von 14 Cent pro Aktie und einer Sonderausschüttung von 14 Cent pro Aktie, auf 28 Cent pro Aktie. Daraus errechnet sich aktuell immerhin eine Dividenden-Rendite von 4,1 Prozent. Plus die Kursentwicklung dürfte diese Aktie ihren Aktionären zurzeit richtig Spaß machen.

Auch in den kommenden Jahren soll die Ausschüttungsquote 40 Prozent des Konzernergebnisses betragen. Cliq Digital möchte mit einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Dividenden-Politik seine Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen und die Attraktivität der Aktie für einen erweiterten Investorenkreis erhöhen.

In den vergangenen sechs Jahren ist es dem Unternehmen gelungen, die Profitabilität mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30 Prozent (CAGR) des Nettogewinns deutlich zu steigern und positive Cash-flows zu generieren.

Cliq Digital hat sich als All-in-One-Streaming-Service-Anbieter im Streaming-Entertainment-Sektor positioniert und weiter differenziert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Mit seinen mitgliedschaftsbasierten (Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte) Streaming-Entertainment-Services im Entertainment Sektor als auch mit seiner langjährigen Expertise im Games-Bereich ist Cliq Digital gut aufgestellt.

Bei einem aktuellen Börsenwert von 41,8 Millionen Euro weist das Unternehmen ein Eigenkapital von knapp 47 Millionen Euro aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei einem Gewinn je Aktie von zuletzt 0,36 Euro 18,8. Das geht in Ordnung. Aussichtsreiche Aktie, nun auch mit schöner Dividenden-Rendite.

Cliq Digital-Aktie (Wochenchart): schöne Wende



Bildquelle: Cliq Digital

Cliq Digital-Aktie // Plötzlich Dividenden-Wert was last modified: by