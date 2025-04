FlatexDegiro-Aktie // Rekordquartal und Prognose übertroffen

Erst im Bereich des charttechnischen Widerstands bei 22,50 Euro kam die aktuelle Hausse der FlatexDegiro-Aktie zum Stehen – vorläufig, denn das Papier schickt sich schon wieder an, nachdem die Unterstützung bei 19,20 Euro wohl gehalten hat, Anlauf zur Überwindung des bisherigen Jahreshochs zu nehmen (siehe auch Tageschart unten).

Frischen Schwung könnten dafür die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2025 bringen. Die außergewöhnlich volatile Aktienmärkte haben in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu einer deutlich erhöhten Handelsaktivität von Privatanlegern und einem signifikanten Zufluss zusätzlicher Finanzmittel auf den Handelsplattformen von FlatexDegiro geführt, heißt es aus dem Unternehmen.

Das hat zu einem spürbar höheren Anstieg von Umsatz und Gewinn geführt als vom Markt erwartet wurde.

Auf vorläufiger Basis kletterten die Erlöse im ersten Quartal 2025 um 19 Prozent auf 146 Millionen Euro, was acht Prozent über der Marktprognose von 135 Millionen Euro liegt. Das Konzernergebnis stieg sogar um 40 Prozent auf 42 Millionen Euro und lag damit um 18 Prozent über der Markterwartung von 36 Millionen Euro.

Der weitere Jahresverlauf bleibe aber von „erheblichen Unsicherheiten“ geprägt, weshalb der FlatexDegiro-Vorstand, trotz des erfreulichen Auftakts, unverändert an der seiner im Februar 2025 gegebenen Prognose für das Gesamtjahr 2025 festhält. Diese geht gegenüber dem Vorjahr von einer Veränderung des Umsatzes von minus bis plus fünf Prozent und einer Veränderung des Konzernergebnisses von minus fünf bis plus zehn Prozent aus.

Die FlatexDegiro-Aktie befindet sich nach wie vor im Aufwärtstrend. Die nächsten Barrieren befinden sich bei 22,50 Euro und beim alten Hoch (2021) bei rund 29,00 Euro. Spekulative Anleger können investiert bleiben, sollten sich aber der Risiken aufgrund der volatilen Börsenentwicklung bewusst sein.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com