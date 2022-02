Netfonds-Aktie // On Fire

Die jüngsten Kursturbulenzen konnten der Netfonds-Aktie nahezu nichts anhaben. Das spricht für Stärke. Aber der Finanzdienstleister legte auch ein Jahresergebnis vor, das deutlich über der letzten Prognose lag – und verspricht noch mehr.

Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 37,5 Millionen Euro, brutto betrug das Plus 34 Prozent. Seit 2010 bedeutet das Wachstum von durchschnittlich 18 Prozent pro Jahr, was sich sehen lassen kann. Unter dem Strich verbesserte sich der Betriebsgewinn (Ebit) um stattliche 179 Prozent auf fünf Millionen Euro und der operative Gewinn (Ebitda) um 120 Prozent auf 7,6 Millionen Euro.

Zum Jahresende 2021 betrugen die Assets under Management 2,7 Milliarden Euro, was ein Plus im Jahresvergleich von 66 Prozent ist. Die Assets under Administration kamen zum Jahresende auf 21,5 Milliarden Euro, Ende 2020 waren es 15,9 Milliarden Euro. Netfonds verwaltete im vergangenenen Jahr 500.000 Versicherungspolicen.

Ein wichtiger Wachstumstreiber für Netfonds ist die Plattform Finfire, in deren Entwicklung Netfonds bislang rund 15 Millionen Euro gesteckt hat, und mit deren Hilfe Finanzberater einen Überblick über alle administrativen, regulatorischen und marktrelevanten Fragestellungen ihrer Kunden erhalten. Freie Finanzberater haben so keine Nachteile gegenüber den Beratern in Banken und Versicherungen, ohne selbst IT entwickeln zu müssen. Angesichts von immer weniger Banken und Sparkassen dürfte Finfire gefragt bleiben.

Und wie bei IT-Dienstleistern oder Cloud-Anbietern üblich sorgt das für Skaleneffekte und wiederkehrende Umsätze, die bei Netfonds von 65 Prozent im letzten Jahr auf 70 Prozent im laufenden Jahr (2022) steigen sollen. Die Netto-Konzernumsätze könnten dann zwischen 40,0 und 42,5 Millionen Euro, bei einem Ebitda zwischen 8,5 und 9,5 Millionen Euro, liegen.

Netfonds bleibt voraussichtlich weiter auf Expansionskurs, wovon auch die Aktie profitieren könnte. Ein Risikofaktor ist allerdings die eher trübe aktuelle Börsenentwicklung, welche die Performance belasten könnte. Netfonds hat jedoch während des Corona-Crashs festgestellt, dass sich diese nicht eins zu eins auf das Geschäft auswirkt, sondern lediglich mit dem Faktor 0,4. Wenn die Börse um zehn Prozent fällt, gehen die Assets um vier Prozent zurück.

Charttechnisch ist der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie etwas große geworden.

Montega sieht derzeit (8. Dezember 2021) ein Kursziel von 60 Euro und Hauck & Aufhäuser (16. Februar 2022) sogar von 68 Euro.

Netfonds-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend

Chartquelle: Guidants.com; Bildquelle: Netfonds

