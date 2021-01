CEWE Stiftung-Aktie // Gewinnsprung sorgt für Rekordkurse

Bis auf 114 Euro sprang die Aktie der CEWE Stiftung im frühen Handel, nachdem der Fotofinisher glänzende Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Im Detail: Bei einem kleinen Umsatzplus von rund einem Prozent auf rund 727 Millionen Euro sprang das operative Ergebnis (Ebit) um 39 Prozent auf 79 Millionen Euro. Möglich machte dies ein herausragendes Weihnachtsgeschäft. Offensichtlich fanden sich wieder jede Menge CEWE-Fotobücher unter dem Weihnachtsbaum.

Der Lohn war das Rekordhoch. Vorher lag das All-Time-High bei 111,80 Euro und stammte aus dem Januar 2020, als gute 2019er-Zahlen über die Ticker rauschten. Nun besteht die Hoffnung, dass es auch für 2020 wieder mehr Dividende gibt. Denn CEWE hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem zuverlässigen Dividenden-Zahler entwickelt. Im Jahr 2019 gab es 1,95 Euro in 2020 gar 2,00 Euro pro Aktie. Somit wurde die Zahlung elfmal in Folge erhöht.

Gibt es also beispielsweise 2,10 Euro, ergibt sich auf dem aktuellen Niveau von rund 110,00 Euro immerhin noch eine Dividenden-Rendite von 1,9 Prozent. Aussagen zur Höhe wird Vorstandschef Christian Friege Ende März machen, wenn die 2020er-Bilanz der Öffentlichkeit präsentiert wird. Im Vorjahr [hier klicken] hatten wir die CEWE-Aktie (540390) bei Kursen zwischen 80 und 85 Euro zum Kauf empfohlen. Nun ist der Titel zwar teurer, aber weiterhin attraktiv, weshalb Langfristanleger auch jetzt noch zugreifen können.

Schade, dass die Emittenten auf diesen Wert weiterhin keine Bonus- und Discount-Zertifikate anbieten, die derzeit sicherlich attraktive Konditionen hätten. Die Emissionshäuser dürfen hier gerne nachlegen. Vorhanden sind allerdings Faktor-Zertifikate, bspw. die WKN MC6YCF. Sie hebelt die Kursbewegung mit dem Faktor 3. Derartige Spekulationen bleiben in dem extrem nervösen Umfeld aber den Zockern vorbehalten.

