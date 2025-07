Bis auf 145 Euro war die Atoss-Aktie (510440) vor wenigen Tagen hochgelaufen. Dort markierte der Wert gleichzeitig ein neues Rekordhoch. Das Papier des Spezialisten für Personalplanungs-Software musste aber an diesem Donnerstag kräftige Kursverluste hinnehmen: Die Aktie rutschte unter die 130-Euro-Marke ab, nachdem der Konzern zwar seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigte, aber bei den Auftragseingängen unter dem Vorjahreswert geblieben ist.

Im ersten Halbjahr steigerte Atoss den Umsatz um rund zehn Prozent auf 92,1 Millionen Euro. Dabei glänzte erneut der Bereich Cloud und Subskription, der um rund 30 Prozent auf 44 Millionen Euro stieg. Beim operativen Ergebnis (Ebit) kam es zu einem kleinen Plus von 4,3 Prozent auf 31 Millionen Euro. Die entsprechende Ebit-Marge sank daher von 35 auf 34 Prozent.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes zeigt sich der Vorstand für die zweite Jahreshälfte relativ optimistisch. So bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr, wonach ein Umsatz von rund 130 Millionen erreicht wird, nach 170,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ebit-Marge soll dabei rund 31 Prozent betragen, was einem relativ deutlichen Rückgang zu den 37 Prozent des Vorjahres entspricht. Allerdings sind darin auch hohe Investitionen in die Zukunft bereits enthalten, die das Management im laufenden Geschäftsjahr tätigt bzw. schon getätigt hat.

Für die Kursverluste ist jedoch vor allem der schwache Auftragseingang verantwortlich, der das hohe Vorjahresniveau nicht erreichen konnte. Das Management begründet dies, mit einer generellen Investitions-Zurückhaltung bei Software-Neuanschaffungen. Mit Blick auf die herausragende Marktstellung bleiben wir für die Atoss-Aktie langfristig zuversichtlich, die wir zuletzt Ende Januar [ HIER klicken ] bei Kursen unter 120 Euro empfohlen hatten. Daher bietet der aktuelle Kursrückgang für nicht investierte Anleger eine gute Kaufgelegenheit.

Leider bieten die Emittenten derzeit keine Papiere auf diesen Basiswert zum Kauf an. Speziell Discounter wären bei der vorhandenen Volatilität ein spannendes Produkt um in die Aktie verbilligt einsteigen zu können. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

Atoss-Aktie (Tageschart): Schwäche als Chance

Bildquelle: Atoss; Chartquelle: stock3.com