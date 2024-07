FlatexDegiro-Aktie // Starke Zahlen

Seit Ende 2022 hat sich die FlatexDegiro-Aktie deutlich nach oben gearbeitet (siehe auch Tageschart unten), auch wenn sie noch deutlich unter den Hochs notiert. Gestützt wird diese Aufwärtsbewegung von guten Zahlen für das erste Halbjahr (zweite Quartal) 2024 und der berechtigten Aussicht auf ein Rekordjahr.

Immer gut für einen Online-Broker: neue Kunden. In der Zeit von April bis Juni wurden bei FlatexDegiro 84.600 neue Kundenkonten eröffnet, was ein Anstieg von 15 Prozent ist. Im ersten Halbjahr kletterte die Zahl insgesamt um knapp elf Prozent oder 205.900 auf nun 2,88 Millionen Kundenkonten.

Dabei haben sich auch die Transaktionen positiv entwickelt: Im zweiten Quartal waren es 15,2 Millionen, plus 16 Prozent und im ersten Halbjahr 31,4 Millionen, plus 6,2 Prozent.

Das führte im zweiten Quartal zu einem stattlichen Umsatzwachstum um 31 Prozent auf 118,7 Millionen Euro. Die Provisionserträge legten dabei um 25 Prozent auf 66,1 Millionen Euro und die Zinserträge um 47,2 Prozent auf 47,7 Millionen Euro zu. Bei den Zinserträgen machen sich vor allem die höheren EZB-Zinssätze für Einlagen bemerkbar, zudem wurden mehr Wertpapierkredite nachgefragt.

Gleichzeitig hat FlatexDegiro seine Kosten im Griff, die betrieblichen Ausgaben waren mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 49,2 Millionen Euro recht stabil; die Marketingausgaben sanken im zweiten Quartal sogar um 21 Prozent auf 6,5 Millionen Euro.

So verbesserte sich unter dem Strich der operative Gewinn (Ebitda) um 82 Prozent auf 52,9 Millionen Euro und das Konzernergebnis um beachtliche 133 Prozent auf 30,8 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr summiert sich das auf ein Konzernergebnis von 60,8 Millionen Euro, was ein Plus von 203 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.

„Nach einem guten Start in das Jahr haben wir unsere sehr solide Entwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt und sind auf dem Weg zu einem Rekordjahr 2024.“ Benon Janos, Co-CEO und CFO

Für das Gesamtjahr 2024 ist Vorstand optimistisch: Der Umsatz soll um bis zu 15 Prozent wachsen, während beim Konzernergebnis eine Steigerung von bis zu 50 Prozent angestrebt ist.

Noch scheint die Börse bei der FlatexDegiro-Aktie Vorsicht walten zu lassen. Das dürfte auch daran liegen, dass es noch keinen Nachfolger für den ausgeschiedenen Frank Niehage gibt. Somit fehlen konkrete Impulse, wohin der Online-Broker künftig steuern wird: Werden Wettbewerber übernommen? Welche Kunden will FlatexDegiro künftig akquirieren und zu welchem Preis?

Die defensive Haltung des Markts zeigt sich auch in einer günstigen Bewertung, angesichts der guten Quartalszahlen, einer Ergebnis-Marge von 26 Prozent und einer hohen Skalierbarkeit des Geschäfts. Die Aktie bleibt ein attraktives Investment.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend, positive Markttechnik

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com