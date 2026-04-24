FlatexDegiro-Aktie // Jahresstart mit Rekord

Erstmals in der Unternehmensgeschichte erzielt FlatexDegiro ein Quartalskonzernergebnis von mehr als 50 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Vor Corona (2020) war das die Größenordnung des Jahresergebnis des Online-Brokers. Das zeigt den Erfolg in den vergangenen Jahren, der sich auch im FlatexDegiro-Kurs widerspiegelt: 2023 notierte die Aktie noch unter sechs Euro, Anfang diesen Jahres waren es mehr als 40 Euro.

Konkret steigerte der Online-Broker im Zeitraum von Januar bis März 2026, auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen, den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19 Prozent auf 174 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 28 Prozent auf 54 Millionen Euro. Umsatztreiber waren sowohl steigende Provisionserträge – plus 18 Prozent auf 116 Millionen Euro – aus dem Brokerage als auch höhere Zinserträge – plus 14 Prozent auf über 49 Millionen Euro – Brokerage-Kunden von FlatexDegiro bleiben dem Haus wohl auch bei der Festgeldanlage treu. Die Provisionserträge profitierten von einem Anstieg der Transaktionen um 17 Prozent auf 23 Millionen, bei gleichzeitig höheren durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion.

Die Bank hat ordentlich ins Marketing investiert. Hier wurden im ersten Quartal 21 Millionen Euro ausgegeben, was ein Plus von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist. Durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells scheint sich das aber gelohnt zu haben, wie das Jahresergebnis zeigt, wobei natürlich auch die Märkte (geopolitische Spannungen) das ihrige dazu beigetragen haben dürften. Die Zahl der Kundenkonten hat um drei Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 zugelegt.

Nach dem starken Jahresauftakt bestätigt FlatexDegiro die Jahresprognose für 2026 mit einem weiteren Umsatzanstieg um fünf bis zehn Prozent auf 588 bis 616 Millionen Euro und einem Konzernergebnisplus von fünf bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Millionen Euro.

Das neu eingeführte Krypto–Angebot entwickele sich positiv, so FlatexDegiro: Das Handelsvolumen in Kryptowerten belief sich im ersten Quartal 2026 auf knapp 500 Millionen Euro. Mittlerweile ermöglicht das Angebot mehr als 90 Prozent aller Flatex-Degiro-Kunden den direkten Handel mit Kryptowerten. Insgesamt haben im ersten Quartal 2026 rund 50.000 Kunden mehr als 230.000 Krypto-Transaktionen ausgeführt.

Im ersten Quartal 2026 hat Flatex in Deutschland und Österreich sein Sparplanangebot mit Aktien um eine zusätzliche Anlageklasse erweitert. Kunden können damit ab einer Sparrate von 25 Euro regelmäßig eine Auswahl von 1.000 Aktien, auch in Form von Bruchstücken besparen.

Die Börse war dennoch enttäuscht, was an (sehr) hohen Erwartungen nach zwei Prognose-Anhebungen liegen mag oder dass die Risiken durch KI für Software-Unternehmen, wozu auch Online-Broker gezählt werden, nach wie vor hoch eingeschätzt werden. Ob diese Risiken eintreten werden? Einstweilen wächst FlatexDegiro sehr profitabel mit einer Konzernergebnis-Marge von 31 Prozent. Die Aktie bleibt ein spannendes Investment; charttechnisch sollte sie möglichst nicht nachhaltig unter 29,10 Euro sinken.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): wichtige Unterstützung bei gut 29 Euro

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com