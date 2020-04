Durchaus optimistisch berichtet Serviceware über das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Beim Ergebnis reißt das Unternehmen, welches wir beim Börsengang bei Plusvisionen vorstellten [hier klicken], trotz diverser Bereinigungen zwar keine Bäume aus, aber das Geschäftsmodell scheint sich immer mehr in Richtung SaaS (Software as a Service) zu verlagern. In diesem Bereich wuchsen die Umsätze im Quartal um 28 Prozent. Der Vorteil dieser Umsätze: Sie sind wiederkehrend, weshalb sie der Kapitalmarkt liebt.

Noch mehr erfreuen dürfte die Börsianer allerdings, dass Softwaremodule für die Kostenkontrolle bei digitalen Serviceprozessen und zur Budgetplanung derzeit besonders nachgefragt werden. Der Umsatz dort stieg prozentual zweistellig. Auch aktuell werden rund 50 Prozent mehr Angebote als im Vorjahr dafür von Kunden angefordert. Investoren dürften das als Corona/Rezessions-Absicherung der Geschäftsentwicklung sehen. Der Markt honorierte dies mit leichten Kursgewinnen zum Wochenschluss.

Nachdem Serviceware in den vergangenen Wochen trotz der Virus-Krise noch zwei neue Großkunden vermeldet hat, ist die Stimmung für die Aktie gut. Wer jetzt einsteigt, sollte allerdings im Auge behalten, dass das Wachstum der Erlöse weiter an Fahrt gewinnt. Dies dürfte der Aktie (A2G8X3) helfen, die Verluste aus dem Crash weiter aufzuholen.

Bildquelle: urulaia / pixelio.de

Serviceware-Aktie // Profiteuer der Digitalisierung was last modified: by