Daldrup & Söhne-Aktie // Positiv überrascht mit viel Fantasie

Bei Daldrup & Söhne [zuletzt HIER berichtet] laufen die Geschäfte offenbar recht erfreulich. Heute überraschte der Spezialist für Bohrdienstleistungen (Tiefbohrungen für Geothermie, Rohstoff-Exploration, Wassergewinnung) mit einem positiven Vorab-Ergebnis. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursanstieg, bei dem auch wichtige charttechnische Hürden überwunden wurden.

Nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 (zum 31. Dezember) erzielte Daldrup eine Gesamtleistung im Konzern von rund 55 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) wird bei 6,8 Millionen Euro liegen. Das entspricht einer Ebit-Marge von 12,4 Prozent (mit Basis Gesamtleistung).

Damit liegen sowohl die Gesamtleistung als auch die Ebit-Marge über der am 27. August 2024 angehobenen Prognose von 50 Millionen Euro Gesamtleistung und einer Ebit-Marge zwischen sieben und neun Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 lag die Ebit-Marge bei 10,2 und im Vorjahr bei 5,9 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2024 war für die Daldrup & Söhne die Erschließung neuer geothermischer Wärmequellen ein wichtiger Geschäftsbereich. Die sogenannte „Wärmewende“, Klimaneutralität steht nun im Grundgesetz, dürfte auch weiterhin für wachsende Aufträge in diesem Bereich sorgen. Daldrup nimmt in diesem Segment der Bohrdienstleistungen eine Schlüsselposition in der Branche ein. Neue finanzielle Mitte aus den Infrastruktur–Sondervermögen könnten für einen zusätzlichen Schub sorgen.

Ende Januar 2025 meldete Daldrup zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro vom Geologischen Dienst NRW und vom Karlsruher Institut für Technologie.

Bei Daldrup ist das Management überzeugt, in den kommenden Jahren aus einer guten Wettbewerbsposition heraus am strukturellen Wachstum des attraktiven Geothermiemarktes ertragsorientiert partizipieren zu können.

Die Börse scheint dieser Einschätzung derzeit zu folgen. Inzwischen wurde die lange Bodenbildungsphase, seit 2024, nach oben verlassen, darüber hinaus hat sich ein (positiver) Fächer gebildet (siehe Tageschart unten). Technisch könnten nun Kurse von zwölf bis 15 Euro angepeilt werden.

Die Aktie von Daldrup & Söhne bleibt ein reizvolles Investment.

Der Geschäftsbericht 2024 wird am 30. Mai vorgelegt.

Daldrup & Söhne-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend überwunden

Bildquelle: Daldrup & Söhne; Chartquelle: stock3.com