Rational-Aktie // Ofen aus?

Wer sich in seiner näheren Umgebung umsieht, wird sich beim Blick auf den Rational-Chart (siehe unten) nicht wundern: Die Gaststätten haben wegen Covid-19 geschlossen. Wann sie wieder öffnen ist ungewiss. Für viele Wirte stellt das eine existenzbedrohende Krise dar, auch wenn der Staat zahlreiche Hilfen bereitstellt. Vapiano (hat vorher schon sehr schlecht gewirtschaftet) und Maredo haben bereits Insolvenz angemeldet. Der Kurs der Rational-Aktie ist eingebrochen.

Rational liefert an Ausrüstung für Profiküche wie Kombidämpfer und hat damit jahrelang sehr gute Geschäfte gemacht. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um acht Prozent, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 223 Millionen Euro (Vorjahr: 205 Millionen Euro) und die Ebit-Marge bei überragenden 26,5 (26,4) Prozent.

Eine Prognose für 2020 traut sich Rational am 24. März 2020 nicht mehr zu. Am 10. März hieß es noch: „Das Management erwartet … einen Ebit-Rückgang im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich. Die Ebit-Marge für das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund dessen in einem Korridor von 20 bis 25 Prozent prognostiziert.“ Aber das ist nun Makulatur. Corona verändert alles.

Langfristig bleibt Rational allerdings unverändert zuversichtlich, aber was heißt das schon dieser Tage. Auch die Höhe des Dividenden-Vorschlags von 10,70 Euro wird überprüft. Ergebnis? Offen. In Zeiten der Coronakrise kann selbst die Streichung nicht ausgeschlossen werden.

Die Zukunft dürfte sehr schwierig werden für Rational. Für viele Gaststätten, Systemgastronomen und Caterer dürften recht turbulent werden. Viele Großveranstaltungen sind schon abgesagt oder werden demnächst abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben. Wird Olympia, das Oktoberfest, Konzerte in diesem Jahr stattfinden? Wird die Bundesliga oder andere Ligen wieder starten? Kaum vorstellbar. Der gesamte Eventbereich implodiert zurzeit – und Rational ist davon – indirekt – betroffen.

Selbst wenn bald wieder Normalität herrschen sollten, wovon nicht auszugehen ist, dann dürfte die erste Sorge der Gastronomen nicht einem neuen Konvektomaten gelten. Gleichzeitig dürften viele noch gute Kombigeräte auf Gebrauchtwarenbörsen angeboten werden.

Die Risiken dürften weiter für Unsicherheit bei der Rational-Aktie sorgen, zumal das Papier nicht gerade günstig bewertet ist, was bislang aufgrund der hohen Marge durchaus gerechtfertigt war. Schrumpft die Marge, dürfte auch die Börse weitere Kursabschläge, obwohl Rational ein feines Unternehmen bleibt, einfordern.

Rational-Aktie (Wochenchart): Unterstützungslinie unterschritten

Bildquelle: Rational