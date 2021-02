Stemmer Imaging-Aktie // Prognose übertroffen

Massenhafte – industrielle – Bildverarbeitung ist eines der ganz großen Themen der Digitalisierung. Stemmer Imaging ist einer der Player in dieser Branche. Durch digitale Bildverarbeitung können zum Beispiel Produktionsprozesse kontrolliert oder fehlerhafte Produkte aussortiert werden. Bildverarbeitung kann gefälschte Artikel erkennen oder in der Medizin bei der Analyse helfen. Aber natürlich geht es auch um Sicherheit, Verkehrssteuerung oder autonomes Fahren.

Die Corona-Pandemie hat Stemmer Imaging vor allem im ersten Halbjahr schwer getroffen. Die Kunden aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie hielten sich sehr zurück. Doch in der zweiten Welle war „ein deutlich höheres Aktivitätsniveau der Kunden trotz der Beschränkungen zu verzeichnen“. Das habe sich bis zum Jahresschluss fortgesetzt.

Damit hat sich der Aufwärtstrend in der Umsatzentwicklung seit der Bodenbildung im zweiten Quartal 2020 auch im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres stabilisiert. Zusätzlich trugen eine positive Margenentwicklung im vierten Quartals und geringere Kosten zur Ergebnisverbesserung bei.

Nach vorläufigen Zahlen übertrifft Stemmer Imaging mit einem Umsatzniveau von 105,2 Millionen Euro leicht die in der letzten Prognose angegebene Spanne von 100 bis 105 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) liegt mit 7,2 Millionen Euro deutlich über dem Ausblick von 5,5 bis 6,5 Millionen Euro. für das Geschäftsjahr 2020. Das endgültige Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2020 wird am 24. März 2021 veröffentlicht.

Die Aktie von Stemmer Imaging bleibt ein attraktives Investment. Charttechnisch befindet sich das Papier im Aufwärtstrend. Positiv war der Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends Anfang/Mitte Januar (siehe Tageschart unten).

Einmal ausgezeichnet ist gut. Dreizehnmal ist Qualität. Jetzt die Vermögensverwaltung der MERKUR PRIVATBANK testen und zusätzlich 1,50 % Zinsen p. a. sichern. Jetzt hier sichern.

Stemmer Imaging-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend



Bildquelle: Stemmer Imaging

Stemmer Imaging-Aktie // Prognose übertroffen was last modified: by