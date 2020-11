Bilfinger-Aktie // Ist es nur die Übernahmefantasie?

Das sah nicht gut aus: Im dritten Quartal brach bei Bilfinger der Umsatz um rund 20 Prozent auf 870 Millionen Euro ein, der Auftragseingang sank um ca. 29 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) rutschte um rund ein Drittel nach unten auf 23 Millionen Euro. Immerhin schrieb der Industriedienstleister damit wieder schwarze Zahlen, denn im zweiten Quartal stand bei dieser Kennzahl ein Minus von 35 Millionen Euro.

Beim Ausblick blieb Vorstandschef Tom Blades vorsichtig: Er kalkuliert mit einem Umsatzrückgang um rund 20 Prozent und einem deutlich sinkenden aber schwarzen Ebita. Trotzdem legte die Aktie (590900) zuletzt zu. Denn es gibt Übernahmegerüchte. So ist der Hedgefunds Cevian Capital schon seit 2011 Großaktionär, aktuell mit knapp 26 Prozent. Trotzdem meldeten sich wohl bei Blades weitere Finanzadressen, die sich an Bilfinger interessiert zeigen, wie der CEO auch bestätigte. Weitere Details gab der Vorstandschef aber nicht zu Protokoll.

Dafür werden am Markt Adressen wie der US-Investor Clayton Dubilier & Rice sowie die deutsch-schwedische Private-Equity-Gesellschaft Triton Partners genannt. Spannend dürfte es daher vor allem von dieser Seite bei der Aktie bleiben, denn operativ wird es noch eine Weile dauern, ehe Bilfinger an alte Erfolge anknüpfen kann. Immerhin scheint Blades mit seinem Konzernumbau aber auf dem richtigen Weg zu sein. Daher können Langfristanleger an schwachen Tagen oder via Limitorders zugreifen, da die Übernahmefantasie den Titel vor extremen Einbrüchen schützen sollte.

Renditestark zeigt sich auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (PH16N3). Es bringt eine Maximalrendite von 7,2 Prozent (12,4 Prozent p.a.), wenn die Bilfinger-Aktie bis zum 17. Juni 2021 stets über 11 Euro verweilt. Sollte sich der aktuell 52-Prozent-Puffer überraschend als nichtausreichend erweisen, dann tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

