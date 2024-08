CTS Eventim-Aktie // Die Luft wird dünner

Das kann sich sehen lassen: Dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Tickets stieg beim CTS Eventim sowohl Umsatz als auch Gewinn im zweiten Quartal stärker als von den Analysten erwartet. Zudem erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr, obwohl das konjunkturelle Umfeld in Deutschland eigentlich nicht dazu führen sollte, dass die Konsumenten speziell für Show-Events mehr Geld ausgeben. Doch scheinbar ist der Nachfrage-Hunger nach der langen Corona-Pause doch viel stärker und ausdauernder, als von Experten erwartet.

So stieg der Umsatz von April bis Juni um 21,2 Prozent auf 793,6 Millionen Euro. Das Wachstum lag damit deutlich über dem Plus des ersten Quartals von 11,6 Prozent deutlich. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging es noch dynamischer, nämlich um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro nach oben.

Beide Werte lagen auch über den eigenen Zielwerten von Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg. Daher erhöhte der CEO die Jahresziele. War bislang von einer moderaten Steigerung des Ebitda die Rede, so soll es nun zu einer deutlichen Verbesserung kommen, wozu allerdings auch schon die seit Juni konsolidierte See Tickets beitragen wird, die kürzlich erworben wurde.

Die CTS-Aktie (547030) gehörte daher an diesem Donnerstag zu den Tagesgewinner der in großen Indizes enthaltenen Werten. Wer also unserer Empfehlung vom September 2023 [ HIER klicken ] folgte und bei Kursen um 57 Euro zugriff, der darf sich jetzt freuen. Denn das Papier kratzt nun an der 90 Euro-Marke und befindet sich damit auf Rekordniveau.

Allerdings dürfte die Luft nun trotzdem dünner werden, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches inzwischen bei 26 liegt, ist nur gerechtfertigt, wenn weiterhin ein solch starkes Wachstum generiert werden kann. Doch dies dürfte mittelfristig nachlassen. Daher sollten Anleger die Euphorie nutzen und bei Kursen um die 90-Euro-Marke auch über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Wohler fühlen wir uns mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap (HD7710), welches am 21. März 2025 ausläuft: Bleibt die bei 68 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 22 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 6,4 Prozent (10,8 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, erhalten Anleger die Aktie ins Depot gebucht, die dann allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich der Schwelle oder gar tiefer notiert. Daher sollte die Derivate-Position bei einem Unterschreiten der Unterstützung im Bereich von 74 Euro vorsorglich glattgestellt werden.

CTS-Eventim (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

Bildquelle; CTS Eventim; Chartquelle: stock3.com