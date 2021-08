Timing // Schnelle Reaktionen beim Investieren

Chancen zeigen sich und verschwinden so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Im Leben ist man erst im Nachhinein schlauer und es gibt kaum jemanden, der sich nicht wegen ausgelassener Chancen ärgern würde. Vor allem dort, wo das Leben mit einem gewissen Risiko belastet ist, entgehen einem Chancen, da sich die negativen Folgen nicht abschätzen lassen. Verpasst man eine Chance und entpuppt sich diese im Anschluss als eine wahre Goldgrube, so machen sich nicht wenige für viele Jahre Vorwürfe.

Dabei ist das überhaupt nicht angebracht, denn aus verpassten Chancen lernt man und vielleicht ist die Tatsache, dass die Chance nicht ergriffen wurde einfach ein Beleg dafür, dass das eigene Wissen noch nicht ausreicht und das Risiko als zu groß angesehen wurde.

Wer sich über den Kauf von Aktien informieren möchte, so etwa unter Kryptoszene.de, der stellt nach eingehender Lektüre schnell fest, dass sich die Lernkurven schnell bewältigen lassen. Die Finanzmärkte nutzen eine gewisse Fachsprache, die vor allem für Neueinsteiger etwas verwirrend sein können. Dabei verbergen sich hinter den Anglizismen zumeist einfache Prozesse, die beispielsweise den Verlauf eines Charts, also eines Aktienkurses, beschreiben.

Große Chancen nicht mehr länger fürchten: Ein bekannter Sinnspruch besagt, dass man nach einem Unfall möglichst schnell wieder aufs Pferd steigen soll. Das gilt sinngemäß auch dann, wenn man sich auf dem Aktienmarkt oder bei einer anderen Form der Anlage aufgrund einer zu verlockenden Chance vertan haben sollte. Aufgeben ist keine Lösung, wohl aber die genaue Analyse der Faktoren, die dazu geführt haben, dass es mit der Anlage nicht so geklappt hat, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Auf den Märkten spielen erstaunlich viele Faktoren eine tragende Rolle.

Rohstoffe, die Weltpolitik, die Nachfrage – es ist damit alles andere als leicht, sich ein gutes Bild von einer Situation machen zu können. Hat eine Aktie eine aussichtsreiche Charttechnik, stellt sie also eine reale Chance für ein Investment dar, so darf sich der Anleger nicht Hals über Kopf in dieses Geschäft stürzen. Vielmehr muss geklärt werden, in welchem Umfang und für wie lange investiert werden soll. Aktien stellen aufgrund der Unternehmensentwicklungen in den letzten dargestellten Quartalen immer wieder eine Möglichkeit für ein Investment und damit eine große Chance dar.

Ist sich der Anleger nur aufgrund seiner Erfahrung und vielleicht auch wegen seines Bauchgefühls sicher, dass diese Chance nicht ungenützt verstreichen darf, so muss das Wie geklärt werden. Nur, weil sich eine Chance präsentiert, heißt das nicht, dass der Anleger alles auf eine Karte setzen darf oder ohne einen korrekten Plan anlegt. Zeigt sich auf dem Aktienmarkt eine Chance, so ist diese in der Regel mit einem Zeitfenster verbunden. Dieses verlangt nach einen schnellen, aber überlegten Handeln.

Im Gehirn spielen sich bei der Präsentation von Chancen gewisse Mechanismen ab. Diese sind bei jedem unterschiedlich. Während sich ein Anleger nach wie vor auf die Risiken konzentriert und nach einem strikten Plan handelt, denkt ein anderer an die möglichen Gewinne und gibt diese in Gedanken vielleicht sogar schon aus. Wichtig ist also, dass man sich selbst einem Training unterzieht, sich in Geduld übt und einen Fuß langsam vor den anderen setzt. So lassen sich Chancen erkennen und nutzen – auf die richtige Art.

Bildquelle: lichtkunst.73 / pixelio.de

