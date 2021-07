Shop Apotheke-Aktie // Abwärtsbewegung nimmt Fahrt auf

Na da lagen wir doch richtig, als wir im März vorhersagten, dass die Korrektur der Shop Apotheke-Aktie (A2AR94) erst am Anfang steht [ HIER klicken ]. Damals kostet das Papier noch rund 200 Euro, heute pendelt der Titel im Bereich um 135 Euro. Die Schuld am jüngsten Kursrücksetzer trägt eine saftige Gewinnwarnung, deren Begründung zudem kaum nachvollziehbar ist. Daher straft der Markt das Papier im Xetra-Tagestief bis auf 120,80 Euro ab Dort bremste eine technische Unterstützung die Abwärtsfahrt.

Der Online-Arzneimittelhändler blickt vor allem aufgrund von Engpässen bei der Auftragsabwicklung und der angespannten Situation am Arbeitsmarkt vorsichtiger in die Zukunft. So soll das Wachstum im laufenden Geschäftsjahr nicht so hoch ausfallen wie bisher geplant. Es dürfte 2021 nur bei zehn bis 15 Prozent liegen. Beim operativen Gewinn wird zudem nur noch eine schwarze Null erwartet, nachdem vorher eine operativen Gewinnmarge 2,2 bis 2,8 Prozent angepeilt worden war.

Wir bleiben auch jetzt bei der Meinung, dass ein Direktinvestment auch auf dem erniedrigen Niveau wenig aussichtsreich ist, da das Unternehmen vor allem durch teure Zukäufe wachsen muss und die Profitabilität (also ein positives Konzernergebnis) mehr denn je in die Ferne rückt.

Schade, dass es keine Bonus-Zertifikate auf diesen Basiswert gibt. Immerhin ist das Angebot an Discount-Zertifikaten inzwischen gestiegen. Dabei gefällt uns ein Rabatt-Papier (PH3JYT) mit Cap bei 100 Euro und Laufzeit bis Dezember 2021. Geht die Aktie über 100 Euro über die Ziellinie, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 3,5 Prozent (8,4 Prozent p.a.). Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 100er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 96,66 Euro. Dies entspricht dem aktuellen Zertifikate-Kurs und wäre ein durchaus annehmbarer Kaufkurs für die Aktie.

Shop Apotheke-Aktie (Tageschart): Wie gewonnen, so zeronnen



Bildquelle: Shop Apotheke

Shop Apotheke-Aktie // Abwärtsbewegung nimmt Fahrt auf was last modified: Von