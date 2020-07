Merkur Bank-Aktie // Wachstum über den Erwartungen

Die Merkur Bank setzt ihr Wachstum fort und steigert im zweiten Quartal das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit um 50,2 Prozent auf 7,8 Millionen Euro. Trotz dieser gute Zeiten sieht die Bank auch mögliche Gefahren und erhöht die Risikovorsorge auf insgesamt 6,7 Millionen Euro.

Alle Geschäftsbereiche des Bankhauses entwickeln sich weiter positiv und liegen über den Erwartungen. Sowohl die Finanzierung als auch die Vermögensanlage tragen zum sehr guten Ergebnis bei. Zins- und Provisionsüberschuss sind erneut deutlich gestiegen.

Besonders erfreulich verläuft die Entwicklung in der Vermögensanlage. Offenbar finden die Sparter in diesen schwierigen Zeiten gefallen an den Aktienmärkten: Seit Jahresbeginn konnte die Merkur Bank netto rund 100 Millionen Euro neues Depotvolumen akquiriert.

Das Wachstum der Depotanlagen und die gestiegenen Kundeneinlagen – nun zwei Milliarden Euro – sieht der persönlich haftender Gesellschafter Marcus Lingel als einen großen Vertrauensbeweis und bestätigen seiner Strategie einer unabhängigen und individuellen Finanzberatung.

Im vergangenen Jahr hat sich die Bank in allen Geschäftsfeldern und insbesondere im Kreditportfolio stark diversifiziert. In der Vergangenheit bestand ein starkes Gewicht auf Bauträgerfinanzierungen. Für das zweite Halbjahr bleibt Lingel optimistisch.

Die Corona-Krise hat die Merkur Bank gut weggesteckt. Charttechnisch hat die Aktie die 200-Tage-Linie nach dem Doppeltop im Mai/Juni verteidigt. Von der Markttechnik (MACD) kommt ein zartes technisches Kaufsignal.

Merkur Bank-Aktie (Tageschart): Doppeltop belastet



