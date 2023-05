SFC Energy-Aktie // Anhaltend wachsende Nachfrage

Bestes erste Quartal in der Unternehmensgeschichte von SFC Energy. Der Brennstoffzellen-Spezialist steigert den Umsatz von Januar bis März 2023 um 53 Prozent auf 27,5 Millionen Euro. Dabei handle es sich um ein „starkes organisches Wachstum“ durch eine „weltweit anhaltend wachsende Nachfrage“ wie Unternehmenschef Peter Podesser gegenüber Plusvisionen sagt.

Aufträge hätten SFC Energy vor allem aus den Branchen Telekommunikation sowie Öl und Gas erreicht. Mit einem Umsatzplus von 86 Prozent im ersten Quartal 2023 sei die Wachstumsgeschwindigkeit in Nordamerika – hier sticht die enorm starke Entwicklung in den USA nochmals hervor – am größten gewesen. Der Umsatzbeitrag der Region Nordamerika zum Konzernumsatz habe im Berichtszeitraum deutlich auf 50,5 Prozent zugenommen.

Mit Methanol betriebene Brennstoffzellen werden zum Beispiel als Stromversorgung für Überwachungsstationen bei Öl- und Gas-Pipelines oder als Notstromversorgung bei Funkmasten eingesetzt. Zukünftig könnte, mit wachsenden Rüstungsausgaben, auch das Militär an Bedeutung als Auftraggeber gewinnen.

Grundsätzlich seien die steigenden Verteidigungsausgaben für SFC Energy positiv, sagt Podesser. Obwohl er keine besondere Abhängigkeit von diesem Sektor sieht, erwartet er im Bereich Defense und öffentliche Sicherheit mittelfristig doch ein deutliches Wachstumspotenzial. So wurde ein erster Großauftrag der indischen Armee im März erteilt und weitere Projekte seien in der Pipeline. Deswegen werde auch eine Fertigung in Indien aufgebaut.

Trotz des Wachstums hat SFC offenbar seine Kosten im Griff und kann am Markt auch höhere Preise durchsetzen. Wobei sich zudem die Lage bei den Vorprodukten, sowohl was die Versorgung als auch die Preissituation angeht, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich entspannt hat.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) erhöhte sich im ersten Quartal 2023 auf 3,3 Millionen Euro, nach 809.000 Euro im Jahr zuvor. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich von minus 418.000 Euro auf (plus) 2,2 Millionen Euro. Daraus errechnet sich eine schöne bereinigte Ebit-Marge von 7,8 Prozent. Das Ergebnis je Aktie kletterte von minus 0,08 auf (plus) 0,12 Euro.

Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziert Podesser einen Umsatz zwischen 103 und 111 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebit von 3,4 und 8,6 Millionen Euro. Im Jahr 2022 betrugen die Erlöse 85,2 Millionen Euro und das Ebit 3,6 Millionen Euro.

Charttechnisch schwankt die SFC Energy-Aktie seit 2021 im Prinzip, mit sehr großen Ausschlägen, um die Marke von 25 Euro. Derzeit befindet sich der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie, was positiv ist. Unter die Unterstützung bei 20 Euro sollte der Kurs möglichst nicht rutschen.

SFC Energy bleibt mit seinen Produkten ein interessantes Unternehmen, das in seine noch recht üppige Bewertung (derzeit mit großen Schritten) hineinwächst.

SFC Energy-Aktie (Tageschart): wieder über der 200-Tage-Linie



Bildquelle: SFC Energie; Chartquelle: stock3.com

