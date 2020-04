Wirecard-Aktie // Äußerst spannend

Zwar ist die Sonderprüfung durch KPMG bei Wirecard noch nicht ganz abgeschlossen (am 27. April soll es nun soweit sein), aber es sieht doch sehr danach aus, als ob an den vor allem von der Financial Times erhobenen Vorwürfen um Bilanztrickereien nichts dran sei.

Die Börse reagiert entsprechend freudig und die Aktie springt im Tageschart über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Angesichts der Dynamik mit der sich das vollzieht könnte es noch weiter nach oben gehen.

Allerdings wartet im Wochenchart (siehe unten) nun eine wichtig Hürde: es ist der seit September 2018 bestehende Abwärtstrend. Zudem befindet sich zwischen 140 und 150 Euro eine massive Widerstandszone.

Ob der Wirecard-Aktie sofort der Durchbruch gelingt? Das Papier hat seit dem März-Tief bereits einen kräftigen Anstieg mit vielen hellen Kerzen hinter sich. Da nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine (kleine) Konsolidierung zu, wenngleich der MACD erst ein Kaufsignal geliefert hat.

Die Wirecard-Aktie bleibt aussichtsreich, gerade weil bargeldloses Zahlen in der Corona-Krise deutlich zunehmen dürfte.

Wirecard-Aktie (Wochenchart): Kaufsingal beim MACD



Bildquelle: Wirecard

