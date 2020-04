Wacker Neuson-Aktie // Dividende kassiert!

Erst kürzlich hatten wir über den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson berichtet – siehe hier. Grund dafür waren die Jahreszahlen. In einer Pressemitteilung vom 16. März 2020 bestätigte die Wacker Neuson-Geschäftsleitung auch die Dividende von 0,60 Euro.

Jetzt klingt das – leider – anders: „Vor dem Hintergrund der derzeit nicht absehbaren Folgen der Covid19-Pandemie und der Rücknahme der Jahresprognose wird der Hauptversammlung nunmehr vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.“

Also kein Ertrag für das Geschäftsjahr 2019 für die Anteilseigner. Es wirft natürlich kein gutes Licht auf das Management noch vor wenigen Wochen – auch da grassierte schon Corona weltweit – die Dividende zu bestätigen – und nun zu kassieren. Vertrauen bei den Anleger schaffen funktioniert anders.

Die Börse reagiert bislang recht gelassen auf die Nachricht mit nur kleinen Kursabschlägen, aber es bleibt eine Enttäuschung, die nicht zum Investieren verführt und das ungute Gefühl, dass da noch mehr schlechte Nachrichten kommen könnten.

