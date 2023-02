Stemmer Imaging-Aktie // Gutes Wachstum und eine attraktive Bewertung

Bei unserem letzten Bericht über Stemmer Imaging befand sich die Aktie noch in einem Seitwärtstrend [siehe Plusvisionen HIER ]. Inzwischen hat das Papier die Marke von 35 Euro deutlich hinter sich gelassen. Gestützt wird diese Entwicklung durch einen soliden Wachstumspfad auf dem sich das Unternehmen befinden:

Im Geschäftsjahr 2022 steigerte der Spezialist für industrielle Bildverarbeitung den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 19,4 Prozent auf 155,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, Ebitda, verbesserte sich dabei von 17,4 auf 28,2 Millionen Euro, wodurch sich eine Ebitda-Marge von 18,2 Prozent errechnet, nach 13,3 Prozent im Vorjahr.

Der Betriebsgewinn (Ebit) könnte, geschätzt, bei rund 23,0 Millionen Euro angekommen sein, was einer Ebit-Marge von 14,8 Prozent entspräche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) könnte, ebenfalls geschätzt, für das Jahr 2022 knapp 17 betragen. Angesichts der guten Marge und des Wachstums ist das nicht üppig.

Zumal seine Stemmer Imaging seine Position in strategischen Wachstumsmärkten weiter ausbauen möchte, was keine Floskel ist, denn Stemmer hat, durch eine starke Marktdynamik sowie durch wichtige Erfolge in den Bereichen E-Mobility und Sports & Entertainment, ein Rekordergebnis vorgelegt.

Getragen durch gute Wachstumsaussichten, ein bislang margenstarkes Geschäft, eine hervorragende Marktstellung und eine attraktive Bewertung sollte sich die Aktie tendenziell weiter nach oben bewegen. Mittelfristig will Stemmer, bis 2024, einem Umsatz von 200 Millionen Euro und eine Ebitda-Marge von 13 bis 16 Prozent erzielen [siehe auch Plusvisionen-CEO-Interview HIER ]. Die nächste Stemmer-Hauptversammlung findet am 12. Mai 2023 statt. Dann könnte eine Dividende von 85 Cent für das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen werden (Vorjahr: 0,75 Euro). Das würde immerhin einer Dividenden-Rendite von aktuell 2,1 Prozent entsprechen.

Stemmer Imaging-Aktie (Tageschart): Seitwärtstrend nach oben verlassen



Bildquelle: Stemmer Imaging; Chartquelle: stock3.com

Stemmer Imaging-Aktie // Gutes Wachstum und eine attraktive Bewertung was last modified: Von