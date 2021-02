FlatexDegiro-Aktie // Skalierbare Geldmaschine

Eine wichtige Kennzahl für die Wachstumsfähigkeiten eines Unternehmen ist der Cash-flow. Ist Geld vorhanden, um Investitionen und/oder Zukäufe (anorganisches Wachstum) zu tätigen? Der Online-Broker FlatexDegiro [siehe auch Interview mit CEO Frank Niehage hier ] hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass er seine Online-Brokage-Plattform mit einem operativen Cash-flow von mehr als 140 Millionen Euro (vorläufige Zahlen) monetarisieren kann. Die Finanzierung künftigen Wachstums sollte gesichert sein.

Im laufenden Jahr will FlatexDegiro die Anzahl der Kunden auf 1,8 Millionen bis 2,0 Millionen steigern und die ausgeführten Transaktionen sollen im Jahr 2021 zwischen 75 Millionen und 90 Millionen liegen.

Ende 2020 betrug die Kunden-Anzahl 1,25 Millionen, was ein organischer Anstieg von 55,8 Prozent im Vergleich zu 0,80 Millionen Brokerage-Kunden im Vorjahr ist. Die ausgeführten Transaktionen schnellten dadurch und aufgrund überdurchschnittlicher Handelsaktivitäten auf 75,0 Millionen hoch. Das ist die höchste Zahl, die jemals von einem europäischen Retail-Online-Broker erreicht wurde (2019: 31,4 Millionen).

Unter dem Strich führte das zu einem Umsatzplus von 98 Prozent auf 261 Millionen Euro und durch die starke operative Hebelwirkung der Online-Brokerage-Geschäfte zu einem Anstieg des operative Ergebnisses (Ebitda) von 139 Prozent auf 98 Millionen Euro.

FlatexDegiro bleibt eine Wachstumsgeschichte. Die Digitalisierung, auch des Bank- und Brokerage-Geschäfts, hat in Europa gerade erst begonnen. Die Marge dürfte sich durch die skalierbare Handelsplattform noch weiter verbessern.

Die Aktie ist im zurückliegenden Jahr sehr gut gelaufen und befindet derzeit in einer Konsolidierungsphase, die auch noch nicht abgeschlossen scheint. Der MACD-Indikator hat gerade erste nach unten gedreht. Die nächste Unterstützungszone befindet sich im Bereich von 70 Euro.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Topformation?



Bildquelle: Michael Gaida / Pixabay

