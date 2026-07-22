IVU Traffic Technologies-Aktie // Prognose rauf, Kurs auf neuem Hoch

Die Aktie von IVU Traffic Technologies (IVU) zeigt jüngst eine erfreuliche charttechnische Entwicklung: Nach dem Zwischentief Ende März bei knapp 18,00 Euro ging es mit dem Papier des Telematik–Spezialisten in Wellen aufwärts (siehe auch Tageschart unten). Nun hat der Kurs das Hoch vom August im vergangenen Jahr bei rund 22,30 Euro überschritten. Das lässt auf mehr hoffen.

Das neue Hoch bedeutet: Die langfristige Hausse – unterbrochen durch die Seitwärtsbewegung von 2025 bis jetzt – ist intakt. Auch die 200-Tage-Durchschnittslinie beginnt wieder nach oben zu drehen, was positiv ist.

Zu dem letzten Aufwärtsschub kam es, nachdem IVU seine vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht hatte und dabei auch den Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr nach oben anpasste.

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Der Umsatz klettere im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 72,1 Millionen Euro. Noch etwas kräftiger aufwärts ging es mit dem Roh­ergebnis um 15 Prozent auf 59,2 Millionen Euro.

Mehr als verdreifacht hat sich in den ersten sechs Monaten das Betriebsergebnis (Ebit) mit 3,3 Millionen Euro, nach 1,0 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf ein stabiles Wachstum der wiederkehrenden Umsätze zurückzuführen. Hinzu kommen Effizienzsteigerungen auf der Kostenseite.

Die guten Halbjahreszahlen lassen den Vorstand mit Zuversicht in die nahe Zukunft blicken: Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wird nun ein Ebit von 22,0 Millionen Euro erwartet. Zuvor waren 20,0 Millionen Euro prognostiziert worden, nach 18,6 Millionen Euro im Gesamtjahr 2025. Unverändert bleiben die Einschätzungen für Umsatz und Rohertrag mit 160,0 (2025: 149,7 Millionen Euro) beziehungsweise 130,0 Millionen Euro (2025: 121,5 Millionen Euro).

IVU sorgt mit seiner Software IVU.suite für eine möglichst hohe Effizienz im jeweiligen öffentlichen Personenverkehr: Von der Planung und Disposition, über die Betriebssteuerung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen deckt die IVU-Software die gesamte Steuerung von Bus– und Bahn-Unternehmen ab.

Derzeit kommt IVU auf einen Börsenwert von 404,0 Millionen Euro. Bei einem erwarteten Ebit von 22,0 Millionen Euro errechnet sich daraus ein Kurs-Ebit-Verhältnis von 18,4. Im vergangenen Jahr 2025 lag der Konzernüberschuss bei 13,3 Millionen Euro, bei einem Ebit von 18,6 Millionen Euro. In diesem Jahr könnte es auf einen Jahresüberschuss 2026 von 15,5 Millionen Euro und somit ein geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 26,1 hinauslaufen.

Das ist keine günstige Bewertung, aber angesichts der profitablen Wachstumsdynamik und der Zukunftsaussichten in dieser Branche nicht zu teuer. Ob die Steuerungsaufgaben künftig generell auch KI übernehmen kann? Sicherlich wird auch in diesem Bereich KI zum Einsatz kommen beziehungsweise kommt schon, doch der Burggraben für andere Programme dürfte angesichts der tiefen Verankerung der Steuerungssoftware bei den Verkehrsbetrieben sehr breit sein. Die IVU–Aktie bleibt ein attraktives Investment.

Kursstützend könnte wirken: Der Vorstand plant, im Zeitraum vom 10. Juni 2026 bis maximal 30. September 2026 bis zu 150.000 Aktien (entsprechend 0,85 Prozent des Grundkapitals) im Wert von maximal 3,5 Millionen Euro über die Börse zurückzukaufen.

IVU Traffic-Aktie (Tageschart): neues Hoch

Bildquelle: IVU; Chartquelle: stock3.com