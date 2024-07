Varta-Aktie // Kursziel null, statt grünem Wirtschaftswunder

Klimaretter und Endzeit-Apologeten ziehen schon seit einigen Jahren übers Land und verbreiten ihre Predigt von der heilsbringenden Elektrifizierung der Wirtschaft. Alles müsse elektrisch werden, die Heizung, das Auto, das Stahlwerk, um das Klima zu retten. Solarpaneelen und Windmühlen sind der Ablass, der erbracht werden muss, aber die Sonne scheint nur am Tag und Wind weht auch nicht immer, weshalb Energiespeicher notwendig seien. Auch Varta (Vertrieb – Aufladung – Reparatur – Transportabler – Akkumulatoren) wollte von diesem angekündigten grünen Wirtschaftswunder profitieren – doch das Wunder blieb aus, was bislang blieb war allenfalls Verwunderung.

E-Autos verkaufen sich sehr schleppend, Wärmepumpen sind unbeliebt und die Baubranche strauchelt. So habe sich der Markt für Energiespeichersysteme eingetrübt, sagt Varta und Unternehmen warnte am 20. Juni vor sinkenden Umsätzen. Pikant: Die Umsatzwarnung für das Geschäftsjahr 2024 kam als noch nicht einmal die Bilanz für das Jahr 2023 vorlag, wegen einer Cyberattacke, wie es heißt [siehe Plusvisionen HIER].

Kürzlich gab Varta das komplette E-Auto-Batteriegeschäft an den Autobauer Porsche ab, allerdings ohne frisches Geld dafür zu erhalten [siehe auch HIER]. Das klang nicht gut für die Aktionäre.

Nun hat Varta beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) angezeigt. Hintergrund seien die konstruktiv verlaufenden Verhandlungen mit Finanzgläubigern und möglichen Investoren über ein Restrukturierungsvorhaben.

Im letzten veröffentlichten Quartalsbericht (drittes Quartal 2023) wies die Bilanz ein Eigenkapital von 175,3 Millionen Euro und Schulden in Höhen von 970,5 Millionen Euro aus.

Beim StaRUG-Verfahren bestimmen Vorstand, Aufsichtsrat und Gläubiger über die Sanierung, einen Insolvenzverwalter gibt es nicht.

Derzeit gibt zwei unterschiedliche Vorschläge für eine Sanierung: Varta muss wieder mit frischem Geld ausgestattet werden, entweder in Form von Fremdkapital oder als Kombination aus Fremd- und Eigenkapital. So weit, so gut, aber die Kleinaktionäre gingen leer aus, im Gegensatz zu den Großaktionären. Ein harter Schlag für die Aktionärskultur hierzulande.

Beide Vorschläge sehen eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf null Euro verbunden mit einer anschließenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und unter Ausgabe neuer Aktien vor. Für die Kleinaktionäre bedeutet das einen Totalverlust. Die Hauptversammlung müsste dem mit drei Vierteln des anwesenden Grundkapitals zustimmen. Das gilt jedoch als nicht unwahrscheinlich, da sich Montana Tech (50,1 Prozent) und Porsche (neuer Großaktionär) offenbar einig sind.

Zusammenfassend bedeutet das für die Varta-Aktie aus heutiger Sicht ein Kursziel von null Euro und Kleinaktionäre müssen hilflos zuschauen. Ihnen bleibt nur der Verkauf.

Das im Juni [HIER klicken] und im Juli [HIER klickern] empfohlene Reverse Bonus-Zertifikat (HD334W) darf natürlich im Depot bleiben. Denn die Rückzahlung zum Maximalbetrag von 9,00 Euro am Rückzahlungstag (27. September 2024) ist sicher, da die Barriere bei 16 Euro (Abstand jetzt: 670 Prozent!) nun unerreichbar geworden ist. Verständlicherweise stellt der Emittent aktuell keine Kaufkurse mehr, da für die Bank ein derartiges Risiko auf der Gegenseite nicht mehr absicherbar ist.

Mehr als unverständlich ist allerdings der aktuelle Rückkaufkurs des Emittenten HypoVereinbank/UniCredit von 8,28 Euro (Stand: 23.7.24, 10:35 Uhr), der mit Blick auf das Risiko und die Restlaufzeit nicht im Verhältnis zum maximalen Rückzahlungsbetrag von 9,00 Euro steht. Hier müssen Anleger daher bis zur Endfälligkeit warten, die aber schon in rund zwei Monaten ansteht. Denn dann muss die Bank exakt 9,00 Euro auszahlen.

Varta-Aktie (Tageschart): erneuter Absturz

Bildquelle: Varta; Chartquelle: stock3.com