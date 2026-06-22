Rheinmetall-Aktie // Rabatt-Chance via Discount-Zertifikat

Bei 2.008,00 Euro liegt das Rekordhoch der Rheinmetall-Aktie (703000). Dies war im Oktober 2025. Heute kostet der Titel nur noch rund 1.200,00 Euro. Es ging also um rund 40 Prozent nach unten. Obwohl noch immer mehrere Kriege rund um den Erdball uns beschäftigen, hat die Euphorie um Rüstungswerte erheblich nachgelassen.

So war Rheinmetall mit einem Abschlag von rund 20 Prozent auch der schwächste DAX-Wert der vergangenen drei Monate. Ähnlich schlecht performte lediglich BMW, die wir erst zum Vorwochenschluss unter die Lupe genommen haben (HIER klicken).

Nun könnte sich das Bild bei Rheinmetall tatsächlich drehen. Zumindest ist dies die Meinung der Experten von Oddo BHF. Der zuständige Analyst senkte zwar sein Kursziel deutlich ab, doch aufgrund der starken Kursverluste stufte er den Wert nun auf outperform hoch. Mit einem Kursziel von 1.670,00 Euro erkennt der Experte somit eine Performance-Chance von knapp 40 Prozent.

Die Problematik bei Rheinmetall scheint derzeit zu sein, dass der Konzern noch nicht in der Lage ist, die zahlreichen Aufträge auch zeitnah in Umsätze zu wandeln. Hier sehen Experten noch Nachholpotential. Dies muss aber mit hohen Investitionen einhergehen, die die Produktionskapazitäten erhöhen. Sollte der Konzern hier Fortschritte machen, halten auch wir deutlich höhere Kurse wieder für realistisch.

Doch auch die reine Fundamental-Analyse zeigt, dass die Überbewertung längst aus der Aktie entwichen ist. so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2027 nur noch bei 22, was für einen Rüstungswert im Umfeld der der Kriege und der Zeitenwende eine günstige Bewertung darstellt. Weniger attraktiv ist hingegen die Dividenden-Rendite, die lediglich bei 0,7 Prozent liegt.

Charttechnisch ist der Abwärtstrend noch intakt. Er könnte allerdings brechen, sofern die Aktie über die Marke von 1.250,00 Euro springt. Dann ist auch eine Rückkehr in dem Bereich von 1.500,00 Euro zeitnah möglich. Direktanleger sollten daher die Rheinmetall Aktie nun genau im Auge behalten und auf einen Bruch des Abwärtstrends warten, ehe Positionen aufgebaut werden.

Wir stufen allerdings ein Discount-Zertifikat (FA50JY) mit einer Fälligkeit am 18. Dezember 2026 und Cap „am Geld“ bei 1.200,00 Euro als aussichtsreich ein. Geht die Aktie über dem Cap-niveau durchs Ziel, erzählt der Anleger eine Maximalrendite von 13,6 Prozent oder 26,2 Prozent p a. Kann sich die Rheinmetall-Aktie am Bewertungstag nicht über Cap-Niveau halten, tilgt der Emittent durch Lieferung der Aktie im Verhältnis 1:1. Der Einstandskurs liegt dann bei 1.056,26 Euro, was dem aktuellen Zertifikatepreis entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktengagement liegt in diesem Fall bei 12,4 Prozent.

Rheinmetall-Aktie (Tageschart): intakter Abwärtstrend

Bildquelle: Rheinmetall; Chartquelle: stock3.com