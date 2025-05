CTS Eventim-Aktie // Gewinneinbruch verstimmt

Der Chart der vergangenen Wochen sah prima aus: Denn die CTS Eventim-Aktie (547030) hatte sich von Kursen um 80 Euro (zum Jahreswechsel) bis auf das bisherige Rekordhoch bei 114 Euro vorgearbeitet. Nun sorgten allerdings frische Quartalszahlen für eine scharfe Kurskorrektur. Der Titel verlor bis zum Mittag rund zehn Prozent an Wert, nachdem auch noch die Dividende von 1,66 Euro pro Aktie heute abgeschlagen wurde.

Offensichtlich waren die Erwartungen vor den Quartalszahlen extrem hoch. So lässt sich zumindest die tolle Performance der vergangenen Wochen und Monate erklären. Doch am heutigen Donnerstag ging es mit dem Kurs kräftig nach unten. Dabei sahen die frisch vorgelegten Quartalszahlen auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Denn der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter steigerte den Umsatz in den ersten drei Monaten um 22 Prozent auf 498,6 Millionen Euro. Maßgeblich zur Umsatzverbesserung trugen allerdings zwei größere Akquisitionen bei.

Beim bereinigen operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (Ebitda) ging es um 8,9 Prozent auf 100,3 Millionen Euro nach oben, was einer Marge von 20,1 Prozent entspricht. Den Markt verstimmte allerdings das Nettoergebnis, welches um rund ein Drittel auf 46 Millionen Euro abrutschte. Begründet wurde dies mit Währungseffekten auf langfristige Forderungen, aber auch mit der Entwicklung der kleineren Beteiligungen, die weniger Gewinn abgeworfen haben, als im Vorjahr. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg bleibt trotzdem optimistisch, dass die Ziele für das Gesamtjahr erreicht werden. Hier will CTS bei einem moderaten Umsatzwachstum auch beim Ebitda moderat zulegen.

Charttechnisch hat sich die Situation mit dem heutigen Kurseinbruch und dem Dividendenabschlag natürlich deutlich verschlechtert. Nun muss die Aktie einen neuen Boden finden. Möglich ist dies beispielsweise im Bereich der 100-Euro-Marke, also dem aktuellen Kursniveau. Sollte jedoch diese Linie nicht halten, ist ein Abrutschen bis in den Bereich von 90 Euro realistisch. Daher halten wir einen kurzfristigen Einstieg, auch mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, für zu riskant.

Dank der erhöhten Volatilität der Aktie sind allerdings die Konditionen bei Discountern sehr gut. Dies zeigt ein Discount-Zertifikat (SJ1AAK) mit Cap bei 100 Euro und Bewertungstag am 19. Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 100 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 100 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 8,0 Prozent (13,3 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 100er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 92,57 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

CTS Eventim-Aktie (Tageschart): Kurzfristiger Trendbruch

Bildquelle: CTS Eventim; Chartquelle: stock3.com