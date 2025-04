Leifheit-Aktie // Spannender Chart und Dividende satt

Das sieht aus charttechnischer Sicht vielversprechend aus: Der Leifheit–Aktie gelang kürzlich (siehe auch Tageschart unten) der Sprung für den seit Februar 2023 bestehenden Abwärtstrend beziehungsweise über die Bodenbildungsformation. Nun wurde, im Tagesverlauf, auch das 2023er-Hoch überwunden, was den Weg, in einem günstigen Fall, bis zur Widerstandszone bei 26/29 Euro freimachen könnte. Die aktuelle Dynamik spricht tendenziell für einen weiteren Anstieg.

Fundamental konnte Leifheit im vergangenen Geschäftsjahr 2024 seine Profitabilität deutlich steigern: Die neue – ganzheitliche – Unternehmensstrategie „Leading with Focus. Creating Sustainable Value.“ führte zu Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie einer verbesserten Bruttomarge von 44,5 Prozent (2023: 42,1 Prozent). Letztlich verdoppelte sich der Betriebsgewinn (Ebit) auf beachtliche 12,1 Millionen Euro, wobei Sondereffekte aus strategiebedingten Anpassungen der Organisation in Vertrieb und Marketing das Ergebnis sogar noch belasteten.

Trotz erhöhter Investitionen in die Effizienz der Fertigung in Höhe von 14,5 Millionen Euro, entwickelte sich auch der freie Cash-flow mit einem Plus 2,1 Millionen Euro auf 14,2 Millionen Euro sehr positiv. Leifheit hat sein Working-Capital-Management optimiert. Die Zunahme des freien Cash-flows legte die Grundlage für eine Basis-Dividende von 1,15 Euro (Vorjahr: 0,95 Euro) und einer Sonder-Dividende von 0,05 Euro (Vorjahr: 0,10 Euro) je Aktie. Die Hauptversammlung (HV) am 28. Mai muss dem noch zustimmen. Derzeit würde sich eine Dividenden-Rendite von 5,9 Prozent errechnen.

Leifheit ist auf einem guten Kurs. Nicht nur die Profitabilitätsgewinne, sondern auch der Anstieg des Umsatzes von 0,4 Prozent auf 259,2 Millionen Euro im zurückliegenden Geschäftsjahr, bei schwierigen Bedingungen, zeugen von einer gewissen Robustheit. Erfolgreich war Leifheit im wachsenden E-Commerce-Geschäft und bei der Neukundengewinnung in den europäischen Kernmärkten.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 will Leifheit ein Umsatz-Wachstum zwischen zwei und vier Prozent erzielen, bei einem Ebit in der Bandbreite von 15 bis 17 Millionen Euro. Bis 2023 will Leifheit europäischer Marktführer für mechanisches Reinigen und Trocken werden.

Mit Blick auf die gesteigerte Profitabilität, die charttechnische Situation und nicht zuletzt die attraktive Dividenden-Rendite bleibt die Leifheit-Aktie ein reizvolles Investment.

Leifheit-Aktie (Tageschart): Ausbruch fast vollendet

Bildquelle: Leifheit AG; Chartquelle: stock3.com; Möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Der Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine Position Leifheit