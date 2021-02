ADVA-Aktie // Spannende Situation

Das dürfte spannend werden bei der ADVA Optical Networking-Aktie: Anfang Januar hat das Papier den seit April 2019 bestehenden Abwärtstrend überschritten, Ende Januar folgte dann der Bruch der Abwärtsbewegung vom Dezember 2015. Beides ist positiv, zumal auch die Markttechnik (MACD) tendenziell weiter steigende Kurse signalisiert (siehe Wochenchart unten).

Die Frage ist nun: Schafft es die ADVA-Aktie ihren Anstieg fortzusetzen oder könnte sich die Kurse über der Marke von neun Euro doch noch als Bullenfalle erweisen? Die ADVA-Aktie ist traditionell ein launischer und eher unberechenbarer Wert, die gerne, nach an sich recht eindeutigen Chartsignalen, eine Trotzreaktion vollzieht. Nun warten gestaffelt die Widerstände, gebildet aus den jeweiligen Jahreshochs, der Jahre 2019, 2017 und 2015.

Eigentlich sollten Anleger meinen, die ADVA-Aktie sei ein Papier, das durch die Decke gehen müsst, immerhin beschäftigt sich das Unternehmen mit der Ausbau von Kommunikationsnetzen sowie mit Cloud- und Mobilfunkdiensten. Doch in der Vergangenheit gab es immer wieder geschäftliche Rückschläge.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr stiegen die (vorläufigen) Umsatzerlöse gegenüber 2019 um 1,5 Prozent 565,0 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 36,4 Prozent auf 33,8 Millionen Euro. Die Betriebsgewinn-Marge erreichte 6,0 nach 4,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse zwischen 580 und 610 Millionen Euro sowie eine Betriebsergebnis-Marge zwischen sechs und neun Prozent.

Derzeit sieht es noch gut aus für die ADVA. Die Aktie notiert über neun Euro und damit über dem alten Abwärtstrend. Kurse deutlich darunter wären negativ. Aufhellen würde die Situation Notierungen über 9,70 Euro. Die Widerstandszone bei neun Euro geht schon auf das Jahr 2001 zurück.

