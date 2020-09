Nikola-Aktie // Leerverkäufer am Steuer, Chef geht

Sind es nun die Guten oder sind es die Bösen? Eine Frage, die dieser Tage wohl wieder öfter über das Agieren der Leerverkäufer (Shortseller) gestellt wird. Stramme Liberale werden sagen: Sie seien das Regulativ im Markt, die immer wieder krumme Geschäfte – wie bei Wirecard – oder auch einfach nur Misswirtschaft aufdecken. Sie sorgten letztlich für faire Kurse und vielleicht sogar weniger Schwankungen (Volatilität), auch wenn das nur schwer nachvollziehbar ist, wenn Anleger gerade auf den Chart der Nikola– oder Grenke-Aktie blicken.

Was aber, wenn Leerverkäufer mit ihren Behauptungen nicht richtig liegen? Dann kann ein Unternehmen in Trümmer nach einer Short-Attacke zurückbleiben. Zudem wirkt das Geschäftsgebaren, mit Verlaub, anrüchig mit Research-Unternehmen, die speziell für die Shortseller Analysen produzieren und diese dann medienwirksam platzieren und mit von Fonds (auch ETFs) geliehenen Aktie, die dann leer verkauft werden, um sie später, zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen und dem Verleiher zurückzugeben. Nun denn …

Dem amerikanischen Elektro-LKW-Hersteller Nikola hat sich der Shortseller Hindenburg angenommen. Die Rede ist von Manipulation, Größenwahn, Vetternwirtschaft oder vortäuschen falscher Tatsachen. Nikola hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und Anzeige bei der Börsenaufsicht gestellt. Jetzt ist Nikola-Gründer und -Chef Trevor Milton zurückgetreten. Nachfolger wird Stephen Girsk, bisher Verwaltungsratmitglied und ehemaliger General Motors-Manager.

Der Blick auf den Nikola-Chart zeigt heftige Schwankungen. Für eine gewisse Zeit sah es so aus als könnte die Aktie bei 30 Dollar einen Boden gefunden zu haben. Nun wurde sie knapp unter die 200-Tage-Linie, die bei 26 Dollar verläuft, durchgereicht. Die Talfahrt scheint noch nicht beendet. Nikola kommt an der Börse noch immer auf einen Wert von rund acht Milliarden Euro. Hoffnung gibt es durch ein mögliches Gap-Closing bei 33 beziehungsweise knapp 43 Dollar.

Einmal ausgezeichnet ist gut. Dreizehnmal ist Qualität. Jetzt die Vermögensverwaltung der MERKUR PRIVATBANK testen und zusätzlich 1,50 % Zinsen p. a. sichern. Jetzt hier sichern.

Nikola-Aktie (Tageschart): geplatzte Träume

Bildquelle: Nikola

Nikola-Aktie // Leerverkäufer am Steuer, Chef geht was last modified: by