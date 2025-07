Init-Aktie // Die neue Prognose gibt frischen Schwung

Bei Init (575980) brummt das Geschäft. Trotz Konjunkturschwäche und düsterer Zukunftsprognosen, die im Zusammenhang mit hoher politischer Unsicherheit stehen, kann der Technologiekonzern glänzen. Denn die Karlsruher erhöhten ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025, nachdem in den USA der Gesellschaft neue Mittel für das laufende Jahr von einem Auftraggeber zusätzlich genehmigt wurden.

Im Detail geht es um die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) aus Atlanta im Bundesstaat Georgia. Diese Gesellschaft hat aus dem im Vorjahr an eine Init-US-Tochter vergebenen Auftrag zusätzliche Mittel von 60 Millionen US-Dollar vorab freigegeben, die für Software- und Hardware Elemente sofort eingesetzt werden können.

Dies sorgt beim Verkehrstelematik-Spezialist, dessen Kernkompetenz in der Digitalisierung des ÖPNV liegt, für einen deutlich höheren Umsatz als dies ursprünglich geplant war. Allerdings geht es dabei zum Großteil um zusätzliches Projektgeschäft, welches hauptsächlich bauliche Leistungen betrifft, die von Dritten erbracht werden. Somit bleibt auf der Ertragsseite nur ein geringer Teil bei Init hängen.

Zunächst steigt aber die Prognose für den Umsatz auf 340 bis 370 Millionen Euro im Gesamtjahr 2025. Bislang hatte der Konzern lediglich ein Volumen von 300 bis 330 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Beim operativen Ergebnis (Ebit) war die bisherige Gudiance bei 30 bis 33 Millionen Euro. Nun sollen es 32 bis 35 Millionen Euro werden.

Erst vor zwei Monaten [HIER klicken] hatten wir bei der Init-Aktie (bei Kursen um 39 Euro) eine Einstiegschance erkannt. Aktuell notiert der Titel lediglich rund zwei Euro, obwohl Ende Mai 0,80 Euro an Dividende an die Anleger flossen. Somit erkennen wir weiterhin erhebliches Nachholpotenzial. Für das Papier spricht vor allem das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und die Dividenden-Rendite von rund zwei Prozent sowie die ausgezeichnete Marktstellung in den Kernmärkten USA und Deutschland. Weiterhin halten wir daher eine Rückkehr zum Rekordhoch aus 2021 bei knapp 50 Euro für realistisch.

Init-Aktie (Tageschart): Wieder auf dem Weg nach oben

Bildquelle: Init; Chartquelle: stock3.com