Hensoldt-Aktie // Beste Perspektiven

Von Kursen um 75 Euro sprang die Hensoldt-Aktie (HAG000) in den vergangenen Handelstagen bis über die 90 Euro-Marke. Neben einem generell wieder verbesserten Marktsentiment für Rüstungswerte, überzeugte der Rüstungszulieferer auch mit guten Zahlen für das erste Quartal. Speziell beim Auftragseingang ging es weiter steil nach oben.

Im ersten Quartal steigerte Hensoldt den Umsatz um 25,6 Prozent auf 196 Millionen Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) ging es sogar um 40,7 Prozent auf 44 Millionen Euro nach oben, allerdings auch von einer relativ niedrigen Basis. Trotzdem zeigt die Ebitda-Marge, die sich von 7,6 Prozent auf 8,9 Prozent verbesserte, dass der Konzern auch operativ auf einem sehr guten Weg ist.

Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass der Vorstand um CEO Oliver Dörre positiv auf das Jahr 2026 blickt. Denn der Auftragseingang, der die Umsätze der kommenden Jahre aufzeigt, kletterte von einem Wert um 700 Millionen Euro auf knapp 1,5 Milliarden Euro.

Plusvisionen

Die soll im Jahr 2026 dazu führen, dass der Umsatz in etwa bei 2,75 Milliarden Euro liegen wird. Dabei will das Management des Rüstungselektronik- und Sensorik-Spezialisten eine Ebitda-Marge zwischen 18,5 bis 19 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Im Vorjahr setzte der Konzern 2,45 Milliarden Euro um, bei einer Ebitda-Marge von 18,1 Prozent.

Wir hatten zuletzt im Mai 2025 [HIER klicken] die Hensoldt-Aktie unter die Lupe genommen und bei Kursen um 69 Euro zum Einstieg geraten. Dies gilt auch auf dem erhöhten Kursniveau. Denn die Nachfrage nach Rüstung wird, mit Blick auf die Zeitenwende, weiter anhalten. Deshalb ist auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34 auf Basis der Schätzungen für 2027 nicht teuer.

Auch die Charttechnik spricht für eine Rückkehr zu den Rekordkursen aus dem vergangenen Oktober, als die Aktie bei 117,70 Euro ihr bisheriges Rekordniveau erreicht hatte. Dazu muss nun allerdings noch der technische Widerstand im Bereich zwischen 93 und 96 Euro aus dem Weg geräumt werden.

Sehr gut gefällt uns aber auch ein Discount-Zertifikat (FA5XR9) mit Cap bei 80 Euro und Laufzeit bis 18. Dezember 2026. Geht die Aktie über dem Cap bei 80 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 11,9 Prozent (19,6 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 80er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 71,50 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von guten 21 Prozent gleichkommt.

Das im Mai 2025 [HIER klicken] ebenfalls empfohlene Discount-Zertifikat (SX542T) mit Cap bei 70 Euro und Laufzeit bis September 2025 wurde zum Maximalbetrag getilgt. Investierte Anleger erzielten einen Gewinn von 14 Prozent (36,3 Prozent p.a.).

Hensoldt-Aktie (Tageschart): neue Euphorie

Bildquelle: Hensoldt; Chartquelle: stock3.com