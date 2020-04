Nach vorläufigen Zahlen habe die Naga Group (Naga) im ersten Quartal 2020 eine deutliche Umsatzsteigerung auf 7,0 Millionen Euro (VJ: 0,6 Millionen Euro) erwirtschaftet. Besonders erwähnenswert sei die Tatsache, dass es sich hier ausschließlich um Handels- beziehungsweise Serviceerlöse handelt, welche damit vollständig dem operativen Geschäft zuzuordnen seien, schreibt die GBC in einer Analyse.

Die Grundlage für diese Entwicklung sei der deutliche Anstieg bei der Anzahl der aktiven Konten, die sich seit Beginn des Jahres verdoppelt habe und wodurch das Handelsvolumen auf einen neuen Quartalsrekordwert von 23 Milliarden Euro ausgebaut wurde.

Bei einem vorläufigen Ebitda in Höhe von 3,3 Millionen Euro (VJ: minus 2,8 Millionen Euro) und einem Ebit in Höhe von 2,2 Millionen Euro (VJ: minus 3,9 Millionen Euro) wurde die operative Gewinnschwelle signifikant übertroffen.

Die vorläufigen, deutlich über den Erwartungen der GBC liegenden Zahlen des ersten Quartals 2020 machten eine Anpassung der GBC-Prognosen für 2020 und 2021 notwendig.

Ausgehend von der Erwartung, dass die hohen Volatilitäten bis zumindest zur Jahresmitte anhalten könnten, rechnet GBC 2020 mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,21 Millionen Euro (alte Prognose: 10,61 Millionen Euro). Auf Basis der damit deutlich angehobenen Prognosen erwartet GBC 2021 ein ebenfalls deutlich höheres Umsatzniveau in Höhe von 24,25 Millionen Euro (bisher: 14,66 Millionen Euro). Für beide Geschäftsjahre sollte die Gesellschaft den Break-Even jeweils überschreiten.

Das Kursziel wird von der GBC von 1,75 auf 2,70 Euro erhöht. Der Wert eignet sich nur für spekulativerer Naturen.

Naga Group-Aktie (Tageschart): rasante Erholung



Bildquelle: Geralt / Pixabay

Naga Group-Aktie // Überraschend gutes erstes Quartal was last modified: by