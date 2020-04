Mensch und Maschine-Aktie // Nur kleine Corona-Bremsspuren

Das Mensch und Maschine (MuM) ein ganz besonderes Unternehmen ist, hatten wir auf Plusvisionen zuletzt im Sommer 2019 [ hier klicken ] sehr ausführlich beschrieben. Dabei hatten wir den 1984 gegründeten Konzern noch völlig virusfrei unter die Lupe nehmen können. Doch auch jetzt hat das Softwareunternehmen, dass CAD-, CAM-, CAE- und BIM-Lösungen liefert, überzeugt.

Trotz Corona-Krise steigerte das Team um Firmengründer und CEO Adi Drotleff den Umsatz auf das Rekordniveau von 78,63 Millionen Euro, was einem Plus von 24,5 Prozent entspricht. Dabei stammten 20,48 Umsatzmillionen aus dem klassischen Softwaregeschäft, 58,15 Millionen kamen über den Systemhaus-Bereich.

Das operative Ergebnis (Ebit) sprang gar um 36 Prozent auf 11,08 Millionen Euro, womit auch dort ein neuer Rekord vermeldet werden konnte. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 34 Prozent auf 6,62 Millionen Euro. Besonders beeindruckend: Ohne Corona-Effekte wäre es beim Umsatz um zusätzliche ein bis zwei Millionen nach oben gegangen. Beim Ebit fehlten aufgrund geringerer Aktivitäten im CAM- und im Schulungsgeschäft maximal 1,5 Millionen Euro.

Drotleff erwartet zwar auch im laufenden Quartal virale Bremsspuren in den Büchern, er geht aber weiter davon aus, dass die Ziele für das Gesamtjahr erreichbar bleiben, nachdem von Januar bis März ein gutes Polster angelegt werden konnte.

So soll der Nettogewinn um 18 bis 24 Prozent zulegen, bei einer Dividende von mindestens 1,00 Euro. Für 2019 wird es übrigens die avisierten 0,85 Euro geben, die nach der Hauptversammlung (voraussichtlich im Mai, gegebenenfalls virtuell) bezahlt wird.

Die MuM-Aktie (658080) musste im Corona-Crash trotzdem Federn lassen, sie rutschte vom Rekordhoch bei 55 Euro bis in den Bereich um 30 Euro ab, ehe es zu einer schnellen Gegenbewegung kam, die den Titel wieder an die 45er-Linie schob.

Wir gehen davon aus, dass sich nun ein Boden im Bereich zwischen 40 und 45 Euro bilden wird, damit es längerfristig wieder in Richtung 55 Euro gehen kann. Attraktiv ist der Titel aber auch aus fundamentaler Sicht mit einer Dividenden-Rendite von rund zwei Prozent.

Wer gar auf ein schnelles Kurs-Comeback setzen will der greift zu einem Faktor-Zertifikat Long (MC4JEP), welches die Kursbewegung der Aktie verdreifacht. Leider sind Bonus- und Discount-Zertifikate für diesen spannenden Basiswert nicht vorhanden. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

Mensch und Maschine-Aktie (Tageschart): Volatile Corona-Zeit mit scharfer Korrektur und schnellem Comeback

Bildquelle: I. Rasche / pixelio.de

Mensch und Maschine-Aktie // Nur kleine Corona-Bremsspuren was last modified: by