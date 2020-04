Daimler-Aktie // Neuer Antrieb durch Brennstoffzellen

Die Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und die Volvo Group haben grüne Ziele: Bis zum Jahr 2050 wollen die Nutzfahrzeughersteller durch einen Green Deal einen Betrag zu nachhaltigen Transporten und ein CO2-neutrales Europa leisten.

Die Unternehmen haben dazu eine vorläufige, nicht bindende Vereinbarung zur Gründung eines neuen Joint Ventures unterzeichnet. Vision ist die serienreife Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungsfeldern.

Visionen hat Daimler dringend nötig, den der Kurs der Aktie ist beim Corona-Crash zeitweise bis auf rund 20 Euro abgestürzt. Eine ruhende Produktion und mangelnde Nachfrage sowie die notwendige Neudefinition der Automobilindustrie setzt dem Konzern schwer zu. Der Börsenwert liegt nur noch bei gut 30 Milliarden Euro. Das Wunderautomobilunternehmen Tesla bringt es dagegen auf 124 Milliarden Euro, warum auch immer.

In Berlin wird inzwischen recht offen über eine Verstaatlichung von Daimler oder zumindest über eine üppige Staatsbeteiligung an dem Unternehmen gesprochen, auch um ein Aufkauf durch die Chinesen zu verhindern.

Charttechnisch gibt es kurzfristig so etwas wie eine Bodenbildung. Sie macht auf dem niedrigen Niveau ein wenig Hoffnung. Die Kursträume dürften allerdings nicht in den Himmel wachsen. Die Probleme der Branche bleiben gewaltig, selbst wenn Autokäufe – irgendwann – nachgeholt werden sollten – und es saftige staatliche Prämien dafür gibt. Der vorherrschende Trend ist abwärts gerichtet.

Daimler-Aktie (Tageschart): kurzfristige Bodenbildung



