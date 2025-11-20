Bechtle-Aktie // Wieder auf Wachstumskurs

Die Bechtle-Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen recht volatil: Rutschte das Papier zunächst auf das niedrigste Niveau seit Mai ab, ging es in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach oben. Auslöser für die Erholung waren überraschend gute Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick des Bechtle-Vorstands auf das laufende Schlussquartal.

Dabei meldete der IT-Dienstleister ein starkes drittes Quartal. Dabei stieg das Geschäftsvolumen um 8,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Beim Umsatz ging es um 5,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro nach oben. Und beim Gewinn vor Steuern (Ebt) kam es zu einem Anstieg um 2,4 Prozent auf 80,5 Millionen Euro. Damit übertraf Bechtle die Analysten-Erwartungen.

Trotz der weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation bestätigte das Bechtle-Management die Prognosen für das Gesamtjahr. Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass sich die erfreuliche Entwicklung des dritten Quartals auch im nun laufenden Schlussquartal fortsetzt. Mit der Vorlage der Quartalszahlen sprach die Verwaltung nämlich bereits von einem guten Start ins Q4.

Dies ist auch zwingend notwendig, denn die Ebt–Guidance sieht vor, dass sich Bechtle im Bereich des Vorjahreswert von 345 Millionen Euro bewegt – mit einer Abweichung von fünf Prozent nach oben oder nach unten. Beim Ebt stehen allerdings nach neun Monaten erst 202 Millionen Euro in den Büchern. Doch ein starker Jahresendspurt ist bei Bechtle keine Seltenheit. Schließlich bedient der IT-Dienstleister viele Kunden der öffentlichen Hand, die ihre Etats zum Jahresende noch ausschöpfen müssen und können. Mit Blick auf den guten Oktober scheint genau diese Entwicklung bereits eingesetzt zu haben.

Für die Bechtle-Aktie (515870) spricht ein 2026er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 und eine Dividenden-Rendite von knapp zwei Prozent. Charttechnisch bewegt sich der Titel allerdings derzeit exakt am technischen Widerstand bei 40 Euro, dem sich direkt das Jahreshoch im Bereich bei 42 Euro anschließt. Nur ein Sprung über diese beiden Hürden würde ein technisches Kaufsignal generieren. Somit scheint kurzfristig eine technische Gegenreaktion möglich, die dann Anleger zum Einstieg bzw. zum Nachkauf nutzen können.

Spannend wird es auch beim im August vorgestellten Discount-Zertifikat (SX6RPG) mit Cap bei 40 Euro und Bewertungstag am 20. März 2026. Der Kurs des Papiers bewegt sich exakt auf dem Niveau bei Vorstellung im August. Geht die Bechtle-Aktie nun über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 40 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,5 Prozent (27,3 Prozent p. a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 36,53 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Da es sich hier nun tatsächlich um eine sehr kurzfristige Spekulation handelt, raten wir dazu, in einen baugleichen Discounter zu tauschen, der aber eine längere Restlaufzeit hat. Unser Favorit ist ein Rabatt-Papier (FA16WA) mit Bewertungstag am 19. Juni 2026 und Cap bei 40 Euro. Hier liegt die Maximalrendite bei 13,1 Prozent (21,9 Prozent p.a.), bei einem aktuellen Kurs von 35,37 Euro.

Bechtle-Aktie (Tageschart): zurück an die Hürde bei 40 Euro

