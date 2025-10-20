Fraport-Aktie // Rabatt-Kauf bleibt die erste Wahl

Trotz der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland kann die Kursentwicklung der Fraport-Aktie überzeugen: So legte das Papier binnen Jahresfrist rund 60 Prozent zu und gehört damit zu den Top-Performern unter den deutschen Blue Chips. Die starke Performance der vergangenen Monate sorgt nun aber bei Analysten für etwas größere Vorsicht. Deshalb muss die Fraport-Aktie (577330) im frühen Montagshandel rund ein Prozent an Wert abgeben.

Bei der Fraport stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Denn nach Ostern 2026 soll das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, den größten Drehkreuz Deutschlands, im Betrieb gehen. Der erste Abflug eines Passagierfliegers ist für den 23. April vorgesehen. Laut Vorstandschef Stefan Schulte sollen allein im Terminal 3 zukünftig pro Jahr 19 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Damit geht eine Phase starken Investierens in die Zielgerade. Denn nach rund zehnjähriger Bauzeit hat der Konzern mindestens vier Milliarden Euro in das Prestige-Projekt gesteckt.

Die jüngsten Quartalszahlen, die der Konzern August vorgelegt hatte [HIER klicken] überzeugten am Kapitalmarkt. Denn vor allem beim operativen Gewinn war man mit einem Plus von rund acht Prozent besser, als es die Experten erwartet hatten. Daher klettert die Aktie im Nachgang auf ein Vier-Jahres-Hoch, welches bei 87,75 Euro erst vor wenigen Tagen wieder erreicht wurde.

Mit Blick auf die Fundamentalbewertung und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 ist der Titel aktuell allerdings tatsächlich gut bezahlt. Daher ist es nachvollziehbar, dass die Analysten von Morgen Stanley die Aktie abstufen. Charttechnisch ist allerdings der Aufwärtstrend intakt. Daher bleiben wir bei unserer Meinung vom August und raten nur Langfristanlegern zum Kauf der Aktie.

Das im August [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (FA5AME), welches im Juni 2026 ausläuft, darf im Depot bleiben. Sofern die Aktie dann das Cap-Niveau an der 70-Euro-Marke behaupten kann, erzielt der Anleger noch eine Maximalrendite von 5,5 Prozent oder 8,1 Prozent p. a. Sollte der Titel unter dem Cap-Level durchs Ziel gehen, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs läge nun bei 66,32 Euro pro Anteilschein, was einem Rabatt von rund 13 Prozent entsprechend würde.

Für Neuinvestitionen bevorzugen wir allerdings eine etwas offensivere Herangehensweise. Unser Favorit ist ein Discount-Zertifikat (FA8ZSA) mit Cap bei 75 Euro, ebenfalls mit Laufzeit Juni 2026. Hier ist derzeit eine Maximalrendite von 8,3 Prozent oder 12,1 Prozent p. a. möglich, wenn das Cap-Niveau am Laufzeitende gehalten werden kann.

Fraport-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

Bildquelle: Fraport; Chartquelle: stock3.com