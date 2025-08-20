FlatexDegiro-Aktie // Gelingt der Sprung über das bisherige Allzeithoch?

Die Aktie von FlatexDegiro schiebt sich weiter, in kleinen Wellen, nach oben und rückt damit immer näher an das (bisherige) Allzeithoch vom Juni 2021 mit einem Verlaufshoch von 29,70 Euro beziehungsweise Juli mit einem Schlusskurshoch von 29,05 Euro heran. Kann der Sprung darüber gelingen?

Bislang wirkt die charttechnische Entwicklung in den vergangenen Monaten sehr gesund. Überkaufte Situationen werden immer wieder abgebaut und die 200-Tage-Linie zieht schön nach oben. Die Dynamik spricht derzeit für einen weiteren Anstieg, wobei das 2021er-Hoch nicht unbedingt im ersten Anlauf überwunden wird.

Die Halbjahreszahlen 2025, über die FlatexDegiro am 14. August berichtete – Analyse der Vorabzahlen HIER – fielen erfreulich aus: Die ausgeführten Transaktionen stiegen um 19,3 Prozent auf 37,4 Millionen und die Zahl der der Kundenaccounts legte um 14,3 Prozent auf 3,3 Millionen zu. Das betreute Kundenvermögen betrug zum Halbjahr 83,5 Milliarden Euro (Depotvolumen: 78,4 Milliarden Euro).

Der Umsatz verbesserte sich um 15,2 Prozent auf 278,4 Millionen Euro und der Vorsteuergewinn (Ebt) um 32,6 Prozent auf 112,6 Millionen Euro und eine Ebt–Marge von 40,5 Prozent. Der Konzerngewinn kletterte sogar um 34,1 Prozent auf 81,6 Millionen Euro.

Das Umsatzwachstum für 2025 schätzt der FlatexDegiro-Vorstand nun auf plus vier bis plus acht Prozent, also 499 bis 518 Millionen Euro). Davor lag die Prognose bei minus fünf bis plus fünf Prozent. Das Konzernergebnisses soll um 15 bis 25 Prozent auf 128 bis 139 Millionen Euro wachsen (vorherige Prognos: minus fünf bis plus zehn Prozent.

Der Aufwärtstrend der FlatexDegiro-Aktie ist weiter intakt und es bestehen gute Chancen, dass der Sprung über das 2021er-Hoch gelingt, zumal wenn die Börse mitspielt und die Kurse generell steigen, was in aller Regel auch bessere Geschäfte bei den Online–Brokern bedeutet und die Zahlen bei FlatexDegiro derzeit passen.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com