Lanxess-Aktie // Teuer sieht anders aus

Im März sah die Welt bei Lanxess noch hervorragend aus. Der Kurs hatte gerade bei 67,38 Euro das höchste Niveau seit dem Corona-Crash erreicht und das Geschäft brummte [Plusvisionen berichtete – HIER klicken ]: Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell stemmt sich das Papier aber gegen weitere Abschläge. Hilfreich ist dabei eine Kaufempfehlung eines Analysten.

Goldman Sachs hatte die Lanxess-Aktie bislang mit Sell bewertet, vor allem aufgrund der hohen Kosten für Rohstoffe und der vorhandenen Konjunkturrisiken. Nun urteilt die US-Investmentbank mit Buy und Kursziel 72 Euro an. Die Entspannung bei den Rohstoffkosten sowie bei Zulieferer-Engpässen sollen die Gewinne kräftiger als bislang erwartet sprudeln lassen. Zudem erwähnte der Analyst ein Lithium-Projekt in den USA positiv. So kann die Lanxess-Aktie (547040) die technische Unterstützung im Bereich von 58 Euro bislang behaupten.

Mit einem KGV von 13 und einer Dividenden-Rendite von 1,7 Prozent sehen wir aktuell aus fundamentaler Sicht keine Überbewertung. Dazu passt, dass Lanxess im zweiten Quartal mit Zuwächsen von rund 25 Prozent bei Umsatz und operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartungen übertraf und Vorstandschef Matthias Zachert die Guidance erhöhte. So soll der Chemiekonzern, dank guter Geschäfte mit der Autoindustrie, mit Desinfektionsmittel und mit der Wasseraufbereitung, nun ein Ebitda von 1 bis 1,05 Milliarden Euro erreichen. Dies sind jeweils 50 Millionen Euro mehr als bislang angekündigt. Langfristanleger können daher durchaus Positionen weiter aufbauen.

Das im März hervorgehobene Bonus-Zertifikat mit Cap (HR678D) läuft in rund 30 Tagen aus [ HIER klicken ], nämlich am 17. September 2021. Die Restrendite ist inzwischen auf 1,4 Prozent gesunken, bei einem Sicherheitspuffer von 19 Prozent. Wer Geld für Neuanlagen braucht, nimmt die Gewinne mit. Wer keinen Liquiditätsbedarf hat, der wartet bis zur Endfälligkeit und freut sich dann über einen Gesamtgewinn von 13,5 Prozent.

Für neue Investments bietet sich ein Bonus-Zertifikat mit Cap (VQ7XTG) an, welches bis zum 18. März 2022 läuft. Bleibt bis dahin die Barriere bei 44 Euro unverletzt, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 9,1 Prozent oder 15,3 Prozent p. a. Erweist sich der 25-Prozent-Puffer als nicht ausreichend, tilgt der Emittent via Lieferung der Aktie.

Lanxess-Aktie: bei 58 Euro ist der Titel gut unterstützt

